Самарская область входит в десятку лидеров России по объему взносов в долгосрочные сбережения
Самарская область вошла в десятку лидеров по объему взносов по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за II квартал этого года — 6,7 млрд руб. (+45%). Такие данные приводит СберНПФ, ссылаясь на статистику Банка России.
Лидером по объему взносов остается Москва (41,3 млрд руб., +20%), на втором месте — Московская область (19,5 млрд руб., +56%), далее идет Санкт-Петербург (13,5 млрд руб., +51%).
Хотя основной объем взносов концентрируется в Москве, спрос на инструмент в целом по стране растет сильнее. По итогам периода количество участников по действующим договорам составило 11, 6 млн человек. На конец второго квартала россияне вложили в программу свыше 290 млрд руб. против почти 190 млрд руб. годом ранее.