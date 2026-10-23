Самарская область входит в десятку лидеров России по объему взносов в долгосрочные сбережения

Хотя основной объем взносов концентрируется в Москве, спрос на инструмент в целом по стране растет сильнее. По итогам периода количество участников по действующим договорам составило 11, 6 млн человек. На конец второго квартала россияне вложили в программу свыше 290 млрд руб. против почти 190 млрд руб. годом ранее.