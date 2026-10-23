«Дом Метенкова» организовал фотовыставку о Свердловске начала 90-х
Фотографический музей «Дом Метенкова» (филиал Музея истории Екатеринбурга) организовал выставку «Пост-Свердловск: фотография начала 1990-х годов». Экспозиция размещена на первом этаже «Дома Маклецкого» (ул. Тургенева, 15), куда переехал «Дом Метенкова» на время ремонта своего здания на ул. Карла Либкнехта, 36.
Выставка рассказывает о переломном этапе отечественной истории с 1990 по 1993 год. В экспозиции представлено около 50 снимков фотокорреспондентов городских изданий и фотолюбителей разных поколений.
У входа в выставочный зал показаны кадры Сергея Крылова, сделанные во время митинга 21 августа 1991 года. Он узнал о предстоящем событии через фотоклуб «Товарищ». За пару дней до событий там прошло собрание, на котором участники обсуждали, кто пойдет снимать. «Тогда ощущалась принадлежность к большому движению, но никто не знал, что произойдет через 5-10 лет. Никто не говорил, что снимать нельзя. Жалко было, что мало взял с собой пленки»,— рассказал фотограф.
Затем посетитель выставки попадает на городскую площадь, где оставлены транспаранты, газеты и плакаты с лозунгами. Кадры напечатаны на фотобумаге и закреплены магнитами.
Центр зала делит уличный стенд, напоминающий информационные щиты. Основу составили фотохроника ключевых событий 1991 года, городские мероприятия и сцены повседневности из личных коллекций фотографов: Евгения Бирюкова, Анатолия Грахова, Андрея Порубова, Сергея Рогожкина, Александра Шабурова и Владимира Якубова. Экспозицию дополнили копии документов из Государственного архива социально-политической истории Свердловской области (ГАСПИСО).
«Мы понимали, что события 1991 года, трансформация страны и города должны оказаться в фокусе внимания. Нам было важно показать самого человека в резко меняющейся эпохе»,— отметил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
Экспозиция будет работать до 31 декабря.