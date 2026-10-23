«Дом Метенкова» организовал фотовыставку о Свердловске начала 90-х

У входа в выставочный зал показаны кадры Сергея Крылова, сделанные во время митинга 21 августа 1991 года. Он узнал о предстоящем событии через фотоклуб «Товарищ». За пару дней до событий там прошло собрание, на котором участники обсуждали, кто пойдет снимать. «Тогда ощущалась принадлежность к большому движению, но никто не знал, что произойдет через 5-10 лет. Никто не говорил, что снимать нельзя. Жалко было, что мало взял с собой пленки»,— рассказал фотограф.