Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №197

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга-Урал

Бывшего вице-премьера Чувашии арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывший вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков находится в московском следственном изоляторе. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС.
Бывший вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков

Бывший вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков

Пресс-служба правительства Чувашской Республики

Подробности дела, в том числе обстоятельства предполагаемого преступления и возможный ущерб, пока не раскрываются.
Господин Ноздряков покинул должность по собственному желанию в апреле этого года. До этого он работал в банковской сфере и занимал должность первого заместителя директора департамента финансов Севастополя. В правительстве республики он работал с перерывами около девяти лет.
Анна Кайдалова