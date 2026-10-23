Бывшего вице-премьера Чувашии арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
Бывший вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков находится в московском следственном изоляторе. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС.
Подробности дела, в том числе обстоятельства предполагаемого преступления и возможный ущерб, пока не раскрываются.
Господин Ноздряков покинул должность по собственному желанию в апреле этого года. До этого он работал в банковской сфере и занимал должность первого заместителя директора департамента финансов Севастополя. В правительстве республики он работал с перерывами около девяти лет.