На свет и суда нет

Администрация округа настаивала: сети находятся на территории военного городка, которая относится к федеральной собственности, а не к муниципальной. Кроме того, освещение не связано с обеспечением уличного освещения как вопроса местного значения. Власти считали, что переложить бремя содержания на муниципалитет можно только после того, как объект пройдет через установленную процедуру: сначала его ставят на учет как бесхозяйный через заявление в Росреестр, затем суд признает право муниципальной собственности — и лишь с этого момента муниципалитет обязан нести расходы по содержанию имущества. В данном случае эта процедура не проводилась.