На свет и суда нет
Освещение военного городка под Ярославлем стало предметом арбитражного спора
Арбитражный суд Ярославской области отказал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны РФ в иске к администрации Ярославского муниципального округа. Учреждение пыталось взыскать деньги за освещение военного городка в 2021–2025 годах, но суд не нашел оснований возлагать эти расходы на муниципалитет.
Спор развернулся вокруг бесхозяйных сетей наружного освещения — опор, светильников и проводов, которые освещали четыре многоквартирных дома в военном городке. В ходе инвентаризации ЦЖКУ обнаружило, что земельный участок под сетями не закреплен за учреждением и не стоит на кадастровом учете, а сами сети ни за кем не числятся. ЦЖКУ предложило администрации принять объекты на баланс, а затем выставило счет за потребленную электроэнергию. Власти не отреагировали, поэтому учреждение обратилось в суд.
Администрация округа настаивала: сети находятся на территории военного городка, которая относится к федеральной собственности, а не к муниципальной. Кроме того, освещение не связано с обеспечением уличного освещения как вопроса местного значения. Власти считали, что переложить бремя содержания на муниципалитет можно только после того, как объект пройдет через установленную процедуру: сначала его ставят на учет как бесхозяйный через заявление в Росреестр, затем суд признает право муниципальной собственности — и лишь с этого момента муниципалитет обязан нести расходы по содержанию имущества. В данном случае эта процедура не проводилась.
Суд согласился с администрацией. Он указал, что ЦЖКУ оплачивало электроэнергию по собственным госконтрактам с ПАО «ТНС энерго Ярославль», выступая в них как владелец энергопринимающих устройств и потребитель. Соответственно, оплата была исполнением обязательств самого учреждения перед поставщиком.
При этом ЦЖКУ не доказало, что спорные сети фактически используются для решения вопросов местного значения или относятся к муниципальной собственности. Суд не счел достаточным аргументом и то, что в домах есть несколько муниципальных квартир: этого недостаточно, чтобы признать освещение зоной ответственности муниципалитета.
Также суд не согласился с расчетами истца: из них невозможно понять, за освещение каких именно объектов и в каком объеме предъявлены требования, а также соотнести объем потребленной электроэнергии с объектами местного значения.
«Доказательств того, что спорные сети наружного освещения относятся к объектам муниципальной собственности, равно как и доказательств передачи спорных сетей в муниципальную собственность, истцом не представлено», — говорится в решении.
Решение может быть обжаловано. Практика по таким спорам остается неоднородной: одним из ключевых факторов при рассмотрении подобных дел суды выделяют, в чьих именно интересах обеспечивалось освещение. Так, арбитражный суд Хабаровского края по иску ЦЖКУ взыскал с администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» около 130 тыс. руб. за наружное освещение военного городка. Суд учел, что бесхозяйные сети находились на территории муниципалитета и фактически выполняли функции благоустройства населенного пункта.