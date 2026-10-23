Астраханец попал под следствие за «решение вопросов» в суде и ФССП

Следствие полагает, что фигурант получил от астраханца 1,5 млн руб., пообещав ему решить вопросы по иску в районном суде и региональном управлении ФССП России. На самом деле подозреваемый таких возможностей и намерений не имел. Деньги мужчина взял в период с ноября 2025 по июль 2026 года.