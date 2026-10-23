Астраханец попал под следствие за «решение вопросов» в суде и ФССП
В Астрахани местного жителя заподозрили в крупном мошенничестве со «связями» в суде и ФССП. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.
Следствие полагает, что фигурант получил от астраханца 1,5 млн руб., пообещав ему решить вопросы по иску в районном суде и региональном управлении ФССП России. На самом деле подозреваемый таких возможностей и намерений не имел. Деньги мужчина взял в период с ноября 2025 по июль 2026 года.
Помимо этого, в октябре этого года фигурант снова предложил мужчине решить те же самые вопросы, но уже за 2,2 млн руб. 14 октября подозреваемого задержали оперативники.