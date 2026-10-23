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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Марий Эл женщину приговорили к 5 годам за мошенничество под видом снятия порчи

В Марий Эл 50-летнюю местную жительницу приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество под видом снятия порчи. Она, используя мистические и псевдорелигиозные приемы, убедила потерпевших в необходимости проведения обрядов, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В Марий Эл женщину приговорили к 5 годам за мошенничество под видом снятия порчи

В Марий Эл женщину приговорили к 5 годам за мошенничество под видом снятия порчи

Мария Бакланова / Коммерсантъ

По данным ведомства, с апреля по сентябрь прошлого года в Йошкар-Оле и Горномарийском районе она обманула шестерых человек. Обещая снять порчу, она похитила деньги и ювелирные украшения на сумму более 650 тыс. руб.
Ее обвинили по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Анна Кайдалова