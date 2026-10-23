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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Прикамье

В Березниках после атаки обнаружены фрагменты БПЛА

В нескольких районах Березников после налета беспилотников обнаружены их обломки. Об этом сообщали глава города Алексей Казаченко. На месте работают оперативные службы, власти призывают людей не приближаться к фрагментам сбитых БПЛА. Также господин Казаченко отметил, что возгорание, возникшее на одном из предприятий из-за падения обломков беспилотника, оперативно ликвидировано. По его данным, все БПЛА, участвовавшие в налете, были сбиты силами ПВО и мобильных огневых групп.