Екатеринбург потерял десятки миллионов рублей из-за скрывающих номера водителей

Замдиректора «Городской службы автопарковок» Арсений Огородов заявил, что целью рейдов является повышение платежной дисциплины водителей, а не увеличение числа штрафов. «Если водитель скрывает номер, чтобы избежать оплаты, это не поможет ему сэкономить. После фиксации нарушения ему придется оплатить и парковку, и штраф в размере 3 тыс. руб. При этом за управление автомобилем со скрытыми или отсутствующими регистрационными знаками предусмотрена отдельная ответственность — вплоть до лишения водительских прав»,— напомнил он.