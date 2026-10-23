Екатеринбург потерял десятки миллионов рублей из-за скрывающих номера водителей
Из-за водителей, которые скрывают номера, чтобы не платить за парковку, Екатеринбург ежегодно недополучает несколько десятков миллионов рублей, сообщили в мэрии. По оценкам специалистов, таких автомобилистов в городе более 30%. В этом году в бюджет города поступило более 98 млн руб. за счет платной парковки.
В Екатеринбурге начались рейды по выявлению автомобилей с закрытыми или снятыми номерами — они будут проводиться дважды в неделю. Сотрудники подрядной организации будут убирать предметы, закрывающие знак, после чего комплекс видеофиксации нарушений и стационарные камеры могут зафиксировать автомобиль.
Замдиректора «Городской службы автопарковок» Арсений Огородов заявил, что целью рейдов является повышение платежной дисциплины водителей, а не увеличение числа штрафов. «Если водитель скрывает номер, чтобы избежать оплаты, это не поможет ему сэкономить. После фиксации нарушения ему придется оплатить и парковку, и штраф в размере 3 тыс. руб. При этом за управление автомобилем со скрытыми или отсутствующими регистрационными знаками предусмотрена отдельная ответственность — вплоть до лишения водительских прав»,— напомнил он.
Всего в Екатеринбурге действует 5630 платных стоянок в 105 локациях, стоимость составляет 50 руб. в час. Плата взимается с 08:00 до 20:00, внести сумму за стоянку можно до конца суток.