Атакой беспилотников поврежден промобъект в Прикамье
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Сегодня в небе над Пермским краем сбито двадцать вражеских беспилотников. На месте падения обломков работают оперативные службы. Об этом в своем канале МАХ сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
По словам главы региона, в результате отражения атаки незначительно пострадали окна двух квартир в многоквартирных домах Березников и Соликамска. Также незначительные повреждения получил промышленный объект. Пострадавших нет.
«Поручил главам территорий принять все необходимые меры по оперативному устранению последствий», — сообщил глава Прикамья.
В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности», он был введен сегодня в 05:50. Аэропорт Перми временно не принимает и не отправляет воздушные суда.