Очередная смена руководства планируется в нижегородском «Доме народного единства»

На должность нового руководителя учрежденной властями Нижегородской области АНО «Дом народного единства», которая в том числе занимается сбором гуманитарной помощи для СВО, рассматривается кандидатура бывшего мэра Дзержинска Михаила Клинкова. Эту информацию подтвердил источник в нижегородском кремле.