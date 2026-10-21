Очередная смена руководства планируется в нижегородском «Доме народного единства»
На должность нового руководителя учрежденной властями Нижегородской области АНО «Дом народного единства», которая в том числе занимается сбором гуманитарной помощи для СВО, рассматривается кандидатура бывшего мэра Дзержинска Михаила Клинкова. Эту информацию подтвердил источник в нижегородском кремле.
По словам собеседника, вопрос обсуждался давно, но точные сроки назначения пока неизвестны. Ожидается, что действующий руководитель — назначенный в апреле 2026 года бывший замглавы Дзержинска Сергей Федоров — перейдет на другую должность. Ее собеседник назвать затруднился, блогер Андрей Вовк в свою очередь предполагает, что тот может стать главой Нижегородского района Нижнего Новгорода вместо ушедшего на пост главы Кстовского района Алексея Рыболовлева.
Как писал «Ъ-Приволжье», Сергея Федорова назначили директором АНО «Дом народного единства» после ухода Сергея Кошелева, который стал фигурантом уголовного дела.