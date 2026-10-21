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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Приволжье

Очередная смена руководства планируется в нижегородском «Доме народного единства»

На должность нового руководителя учрежденной властями Нижегородской области АНО «Дом народного единства», которая в том числе занимается сбором гуманитарной помощи для СВО, рассматривается кандидатура бывшего мэра Дзержинска Михаила Клинкова. Эту информацию подтвердил источник в нижегородском кремле.
Бывший мэр Дзержинска Михаил Клинков

Бывший мэр Дзержинска Михаил Клинков

Роман Яровицын / Коммерсантъ

По словам собеседника, вопрос обсуждался давно, но точные сроки назначения пока неизвестны. Ожидается, что действующий руководитель — назначенный в апреле 2026 года бывший замглавы Дзержинска Сергей Федоров — перейдет на другую должность. Ее собеседник назвать затруднился, блогер Андрей Вовк в свою очередь предполагает, что тот может стать главой Нижегородского района Нижнего Новгорода вместо ушедшего на пост главы Кстовского района Алексея Рыболовлева.
Как писал «Ъ-Приволжье», Сергея Федорова назначили директором АНО «Дом народного единства» после ухода Сергея Кошелева, который стал фигурантом уголовного дела.
У Михаила Клинкова в октябре истек двухлетний срок полномочий мэра Дзержинска, на его место, пока в качестве исполняющего обязанности, губернатор Глеб Никитин назначил Алексея Короткова, который оставил должность главы Богородского округа.
Галина Шамберина