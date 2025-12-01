В Тамбове вернут в муниципальную собственность два старинных здания

Власти Тамбова приняли решение расторгнуть договоры купли-продажи двух объектов культурного наследия (ОКН), приобретенных на конкурсах. Причиной стало невыполнение покупателями условий торгов. Об этом на планерке у губернатора Евгения Первышова рассказал и. о. министра имущественных отношений и госзаказа региона Александр Сердюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом предводителя Тамбовского дворянства А.И. Сатина

Фото: Департамент по государственной охране ОКН Тамбовской области Дом предводителя Тамбовского дворянства А.И. Сатина

Фото: Департамент по государственной охране ОКН Тамбовской области

Первый объект — «Дом предводителя Тамбовского дворянства А.И. Сатина» на улице Комсомольской, 41 — был продан в 2022 году за 738,5 тыс. руб. По данным информационной системы ГИС «Торги», тогда аукцион выиграла Анастасия Чуксина, которая является владельцем и директором тамбовского ООО «Студия». По данным картотеки Арбитражного суда Тамбовской области, компания выступает ответчиком в деле по иску, поданному в начале августа комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тамбова. Ведомство потребовало расторгнуть договор купли-продажи и вернуть в муниципальную собственность Дом Сатина. В свою очередь общество направило встречный иск с требованием продлить сроки действия договора до конца 2025 года. Производство по первому делу приостановлено до принятия решения по второму — следующее заседание по нему назначено на 18 декабря.

В январе департамент по государственной охране ОКН региона сообщал, что подрядчиком работ по сохранению Дома Сатина является местное ООО «АСК "Строительные решения"» Анастасии Сарычевой.

Второй объект уже возвращен в муниципальную собственность. Речь идет о «Доме жилом» на улице Базарной, 136/76, выкупленный в мае 2024 года за 1 руб. тамбовским ООО «СК Старт» Алексея Герасимова.

По данным Rusprofile, ООО «Студия» зарегистрировано в 2020 года в Тамбове. Основной вид деятельности — деятельность специализированная в области дизайна. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка в 2023 году составила 6,6 млн руб., чистая прибыль — 91 тыс. руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. ООО «СК Старт» зарегистрировано в 2020 года в Тамбове. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Алексей Герасимов. По итогам 2024 года компания получила выручку 41,9 млн руб. и чистую прибыль 528 тыс. руб. ООО «АСК "Строительные решения"» зарегистрировано в 2015 года в Тамбове. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Анастасия Сарычева. По итогам 2024 года компания получила выручку 133,9 млн руб. и убыток 1 млн руб.

В мае власти Тамбова сообщили о планах реализовать пять ОКН, расположенных в историческом центре города. Кадастровая общая стоимость четырех из пяти объектов составила 15,5 млн руб., цена «Доходного дома» на улице Октябрьской была неизвестна.

Ульяна Ларионова