Модернизм, «Великие нижегородцы» и Гарик Сукачев

В рамках проекта TheatreHD на большом экране покажут киноверсию постановки 2019 года канадского режиссера Робера Лепажа. Предложение поставить спектакль в Москве он принял после личного знакомства с Евгением Мироновым и посещения реконструированного здания Театра Наций. Рецензенты характеризуют постановку как «спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием»: «Все герои спектакля в исполнении Евгения Миронова как бы замкнуты в пространстве запрограммированного куба-конструктора, на котором с помощью новейших методов видеоизображения проецируется то зала дворца, то библиотека, то беседка сада, то кабинет, то корабельная каюта. Здесь убивают Полония, здесь умирает Офелия, здесь Гамлет общается с „бедным Йориком“ и произносит великий монолог». «Гамлет | Коллаж» стал лауреатом XXIII Театральной премии «Хрустальная Турандот», премий «Сделано в России» журнала «Сноб» и «Звезда Театрала», был выдвинут на национальную премию «Золотая маска».