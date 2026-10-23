Модернизм, «Великие нижегородцы» и Гарик Сукачев
Выставки
Когда: 20 октября — 24 января
Где: Арсенал, Кремль, корп. 6
Билеты: 300 — 500 руб.
Когда: 20 октября — 10 января
Где: НГХМ, корпус «Искусство XX века», пл. Минина и Пожарского, 2/2
Билеты: 250 — 500 руб.
Кино
Когда: 23 октября, 19:00
Где: Love Cinema, ТРК «Счастье», Белинского ул., 124
Билеты: 520 руб.
Спектакли
Когда: 25 октября, 14:00
Где: ТЮЗ, Горького ул., 145
Билеты: 500 руб.
Когда: 24 октября, 19:00
Где: «МТС Live Холл», Октябрьская пл., 1
Билеты: 3000 — 3800 руб.
Концерты
Когда: 23 октября, 19:00
Где: «МТС Live Холл», Октябрьская пл., 1
Билеты: 6000 руб.
Когда: 23 октября, 19:00
Где: «Рекорд», Пискунова ул., 11/7
Билеты: 800 — 1200 руб.
Когда: 25 октября, 17:00
Где: концертный Пакгауз, Стрелка ул., 21ж
Билеты: 500 — 2000 руб.
Когда: 25 октября, 13:00
Где: Нижегородская консерватория им. М. И. Глинки, Пискунова ул., 40
Билеты: 1100 — 1300 руб.
Лекции и мастер-классы
Когда: 24 октября, 15:00
Где: Арсенал, Кремль, корп. 6
Билеты: 800 руб.