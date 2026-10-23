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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Приволжье

Модернизм, «Великие нижегородцы» и Гарик Сукачев

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 23 по 25 октября
В выходные в Нижнем Новгороде — новые выставки, премьерные спектакли, на которые можно сходить с детьми, и концерты в разных жанрах. В Арсенале представят работы Фернана Леже из коллекции Пушкинского музея, поход на выставку можно совместить с посещением лекции о модерне. А в ТЮЗе премьерой о Валерии Чкалове открывается новый проект «Великие нижегородцы». Эти и другие события — в афише «Ъ-Приволжье».

Выставки

«Фернан Леже. Формула стиля» 0+

ГМИИ им. А. С. Пушкина.jpg

В экспозиции, посвященной творчеству Фернана Леже — одного из ярких представителей модернизма, — около 30 его работ из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Живопись, графика, керамические панно и текстильные объекты, созданные по эскизам художника уже после его смерти при участии его вдовы и музы Нади Ходасевич-Леже, — экспонаты позволяют составить представление о разных гранях творчества мастера. По словам куратора выставки, хранителя коллекции французского рисунка Пушкинского музея Виталия Мишина, работы представлены в Нижнем впервые: «А что касается графики и особенно шпалер, то по соображениям сохранности они и в Москве показываются не часто».

Когда: 20 октября — 24 января

Где: Арсенал, Кремль, корп. 6

Билеты: 300 — 500 руб.

«Евгений Евстигнеев. Искусство быть настоящим» 0+

пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

Совместный проект Нижегородского художественного музея и Бахрушинского театрального музея (Москва) приурочен к 100-летию знаменитого артиста, родившегося в Нижнем Новгороде. На выставке собрано более 120 экспонатов: афиши, эскизы, личные вещи, архивные фотографии, документы. «Главная наша гордость —личное дело студента Горьковского театрального училища Евгения Евстигнеева с его зачеткой и костюмы из фильма „Собачье сердце“ с Ленфильма. Все это на выставке экспонируется впервые», — рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Когда: 20 октября — 10 января

Где: НГХМ, корпус «Искусство XX века», пл. Минина и Пожарского, 2/2

Билеты: 250 — 500 руб.

Кино

«Гамлет | Коллаж» 16+

TheatreHD / Ира Полярная

В рамках проекта TheatreHD на большом экране покажут киноверсию постановки 2019 года канадского режиссера Робера Лепажа. Предложение поставить спектакль в Москве он принял после личного знакомства с Евгением Мироновым и посещения реконструированного здания Театра Наций. Рецензенты характеризуют постановку как «спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием»: «Все герои спектакля в исполнении Евгения Миронова как бы замкнуты в пространстве запрограммированного куба-конструктора, на котором с помощью новейших методов видеоизображения проецируется то зала дворца, то библиотека, то беседка сада, то кабинет, то корабельная каюта. Здесь убивают Полония, здесь умирает Офелия, здесь Гамлет общается с „бедным Йориком“ и произносит великий монолог». «Гамлет | Коллаж» стал лауреатом XXIII Театральной премии «Хрустальная Турандот», премий «Сделано в России» журнала «Сноб» и «Звезда Театрала», был выдвинут на национальную премию «Золотая маска».

Когда: 23 октября, 19:00

Где: Love Cinema, ТРК «Счастье», Белинского ул., 124

Билеты: 520 руб.

Спектакли

«Великие нижегородцы: Чкалов» 12+
1/21/2

ТЮЗ

2/22/2

ТЮЗ

Новый проект ТЮЗа «Великие нижегородцы» посвящен известным землякам и поставлен в помощь учителю для проведения уроков краеведения и истории. Первый герой — легендарный летчик Валерий Чкалов. В постановке Ивана Пачина на малой сцене театра оживают страницы биографии героя: пролет под мостом в Ленинграде, тайное венчание с учительницей Ольгой Ореховой, фантастический перелет через Северный полюс, когда экипаж спасал замерзающий двигатель горячим чаем из термосов. «Это не скучная биография, а оживающая история о смелости, любви к семье и умении не сдаваться», — комментируют в театре.

Когда: 25 октября, 14:00

Где: ТЮЗ, Горького ул., 145

Билеты: 500 руб.

«Не в свои сани не садись» 12+
Комедию А. Островского в постановке Романа Самгина разыграют Ирина Муравьева и Сергей Никоненко. Спектакль анонсирован как «история о любви, интригах и проверке жениха из XIX века» — с музыкой, танцами и романсами.

Когда: 24 октября, 19:00

Где: «МТС Live Холл», Октябрьская пл., 1

Билеты: 3000 — 3800 руб.

Концерты

Гарик Сукачев 12+

Александр Комаров / Коммерсантъ

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Концерт легендарного рок-музыканта в рамках большого тура по стране. Организаторы называют происходящее на сцене «драматическим искусством, живущим по законам катарсиса»: «Неизменно экстатичные выступления никогда не несут деструктив и хаос, а всегда продуманны и грамотно структурированы. Ведь Сукачев, помимо множества своих других талантов, — по образованию режиссер массовых мероприятий, поэтому умеет организовать любое количество участников процесса, которых у него традиционно много». Билеты остались только в фан-зону.

Когда: 23 октября, 19:00

Где: «МТС Live Холл», Октябрьская пл., 1

Билеты: 6000 руб.

Parolibre 6+

Страница Parolibre «ВКонтакте»

Молодой и задорный коллектив Parolibre — участник Московского джазового фестиваля и победитель Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов. В своей музыке инструментальное трио объединяет японский нью-джаз, арт-рок и эстетику игровых саундтреков. На концерте Parolibre представит треки с нового альбома «5», записанного этим летом. Перед концертом поклонникам покажут небольшой фильм о создании альбома с первых дней до записи.

Когда: 23 октября, 19:00

Где: «Рекорд», Пискунова ул., 11/7

Билеты: 800 — 1200 руб.

«Сергей Танеев. К 170-летию со дня рождения» 12+

пресс-служба Правительства Нижегородской области

В исполнении заслуженного артиста России Никиты Борисоглебского (скрипка) и оркестра Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина под управлением Любови Носовой будет звучать симфоническая музыка Сергея Танеева. В программе — симфония № 4 и концертная сюита для скрипки с оркестром.

Когда: 25 октября, 17:00

Где: концертный Пакгауз, Стрелка ул., 21ж

Билеты: 500 — 2000 руб.

«Долгий путь на сцену» 6+
Первый концерт абонемента «Органная азбука» в этом сезоне посвящен истории инструмента и называется «Долгий путь на сцену». В первом отделении на органе Alexander Schuke прозвучат произведения И. С. Баха, А. Вивальди, В. Любека, во втором — Т. Эскеша, П. Эбена, Л. Бельмана. Концерт ведет профессор Нижегородской консерватории им. М. И. Глинки Заряна Скульская.

Когда: 25 октября, 13:00

Где: Нижегородская консерватория им. М. И. Глинки, Пискунова ул., 40

Билеты: 1100 — 1300 руб.

Лекции и мастер-классы

«Модерн: от бутона — к дверной ручке» 12+

Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина

Лекция в рамках дизайн-лаборатории Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал), посвященной промышленному дизайну. Модерн организаторы называют «первой глобальной попыткой договориться с промышленностью на красивом языке». Слушатели исследуют историю направления, разберут основные движения и научатся видеть логику формы и конструкции. А в ходе практической части попробуют самостоятельно изготовить что-то в заданном стиле.

Когда: 24 октября, 15:00

Где: Арсенал, Кремль, корп. 6

Билеты: 800 руб.