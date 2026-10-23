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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Кировской области девушку приговорили к 15 годам колонии за убийство младенца

В Котельниче 20-летнюю местную жительницу приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство двухмесячного сына. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Кировской области.
В Кировской области девушку приговорили к 15 годам колонии за убийство младенца

В Кировской области девушку приговорили к 15 годам колонии за убийство младенца

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в ночь на 1 июня она в состоянии алкогольного опьянения из-за личной неприязни нанесла ребенку множественные удары рукой по голове. Мальчик скончался на месте.
Чтобы скрыть преступление, осужденная вместе с сожителем вывезла тело в поселок Ленинская Искра Котельничского района и спрятала его в хозяйственной постройке заброшенного дома.
Анна Кайдалова