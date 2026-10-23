Сотрудники УФСБ Пермского края и Кубани задержали россиянина за финансирование терроризма
УФСБ России по Пермскому краю совместно с УФСБ по Краснодарскому краю пресекло противоправную деятельность гражданина России, причастного к финансированию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что фигурант переводил денежные средства через зарубежные сервисы монетизации на счета организации, которая признана на территории России террористической.
Следственный отдел УФСБ по Пермскому краю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.