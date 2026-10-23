В Нижегородской области трудоустроились 230 выпускников из других регионов

В ведомстве отметили, что в этом году Нижегородская область впервые системно включила иногородних выпускников в программы поддержки при трудоустройстве. «Мы исходили из простой логики: если студент получил качественное образование в нижегородских вузах, его нужно удержать в экономике области», — подчеркнули в министерстве.