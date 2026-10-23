В Нижегородской области трудоустроились 230 выпускников из других регионов
Квота по привлечению выпускников вузов из других регионов в Нижегородской области на 2026 год освоена полностью. На предприятия региона трудоустроились 230 человек, сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве демографии и развития человеческого капитала.
В ведомстве отметили, что в этом году Нижегородская область впервые системно включила иногородних выпускников в программы поддержки при трудоустройстве. «Мы исходили из простой логики: если студент получил качественное образование в нижегородских вузах, его нужно удержать в экономике области», — подчеркнули в министерстве.
Среди привлеченных специалистов 71 выпускник нижегородских вузов — ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Приволжский исследовательский медуниверситет, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГПУ им. К. Минина. Еще 159 — привлеченные специалисты по федеральным программам мобильности 1.0 и 2.0. Последняя разработана для оборонно-промышленного комплекса.
Миндемографии уже начало выплаты предприятиям, которые участвуют в программах. Задачей на 2027 год ведомство ставит увеличение потока новых кадров.
Как писал «Ъ-Приволжье», выпускники из других регионов при трудоустройстве на нижегородские предприятия могут получить до 225 тыс. руб. «подъемных».