Нижегородские власти предложили «подъемные» выпускникам из ряда других регионов

Правительство Нижегородской области предлагает «подъемные» до 225 тыс. руб. выпускникам из других регионов при трудоустройстве на нижегородские предприятия. Выплата станет частью проекта «Мобильность 1.0», сообщили в пресс-службе правительства.

Соискатель должен иметь российское гражданство и заключить трудовой договор на полный рабочий день и на срок не менее двух лет.

При этом выплата не будет распространяться на жителей регионов, приоритетных для привлечения трудовых ресурсов. Этот перечень утвержден правительством РФ, в него входят Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Амурская, Архангельская, Калужская, Иркутская, Кировская, Курганская, Костромская, Ленинградская, Псковская, Магаданская, Сахалинская, Ульяновская, Тамбовская области, Еврейская автономная область, а также Чукотский автономный округ, Камчатский, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Пермский, Хабаровский края.

В правительстве отметили, что 225 тыс. руб. — это совокупная сумма гарантированной поддержки. В зависимости от индивидуальных условий выплаты предоставят либо в виде итоговой суммы, либо дополнительно к уже компенсированным расходам на транспорт.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (831) 410-41-41.

Галина Шамберина