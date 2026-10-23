В Копейске открыли Аллею Памяти после взрыва на заводе

«Это тяжелая боль и горечь утраты. Каждое предприятие — это люди. Люди, которые ежедневно, плечом к плечу выходят на трудовые смены, каждый день совершая незаметный трудовой подвиг во благо нашей страны. Ушедших не вернуть, мы можем с вами сделать только две вещи — хранить в наших сердцах память о них, а также искренне и по-настоящему позаботиться о семьях»,— отметил главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев.