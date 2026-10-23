В Копейске открыли Аллею Памяти после взрыва на заводе
ЧП произошло в ночь на 23 октября 2025 года
На территории копейского АО «Завод «Пластмасс» торжественно открыли Аллею Памяти, посвященную погибшим при прошлогоднем взрыве на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Аллея Памяти станет символом единства коллектива предприятия и данью глубокого уважения к ушедшим коллегам, подчеркивают в пресс-службе регионального правительства.
«Это тяжелая боль и горечь утраты. Каждое предприятие — это люди. Люди, которые ежедневно, плечом к плечу выходят на трудовые смены, каждый день совершая незаметный трудовой подвиг во благо нашей страны. Ушедших не вернуть, мы можем с вами сделать только две вещи — хранить в наших сердцах память о них, а также искренне и по-настоящему позаботиться о семьях»,— отметил главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, чрезвычайная ситуация на одном из копейских заводов случилась поздним вечером 22 октября. В одном из цехов произошел взрыв. Погибли 23 человека. Пострадали и были направлены на лечение еще 29 работников. Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По поручению главы СКР Александра Бастрыкина его передали в центральный аппарат ведомства. По версии следствия, взрыв произошел из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе.