Аэропорт Курумоч переходит на осенне-зимнее расписание
Международный аэропорт Курумоч 25 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов, сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Всего в этот период рейсы запланированы по 39 направлениям, из них 20 международных. Полеты из Самары будут выполнять 25 авиакомпаний»,— говорится в сообщении.
В Москву запланировано до 13 рейсов в сутки в зависимости от дня недели. В Санкт-Петербург будет выполняться до 5 рейсов в день. Среди других маршрутов: Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Калининград и прочие направления.
Международные полеты будут представлены рейсами на туристические и морские курорты Турции, Египта, ОАЭ, Таиланда, Шри-Ланки и Вьетнама, а также в страны СНГ и ближнего зарубежья.