Аэропорт Курумоч переходит на осенне-зимнее расписание

В Москву запланировано до 13 рейсов в сутки в зависимости от дня недели. В Санкт-Петербург будет выполняться до 5 рейсов в день. Среди других маршрутов: Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Калининград и прочие направления.