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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга

Аэропорт Курумоч переходит на осенне-зимнее расписание

Международный аэропорт Курумоч 25 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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«Всего в этот период рейсы запланированы по 39 направлениям, из них 20 международных. Полеты из Самары будут выполнять 25 авиакомпаний»,— говорится в сообщении.
В Москву запланировано до 13 рейсов в сутки в зависимости от дня недели. В Санкт-Петербург будет выполняться до 5 рейсов в день. Среди других маршрутов: Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Калининград и прочие направления.
Международные полеты будут представлены рейсами на туристические и морские курорты Турции, Египта, ОАЭ, Таиланда, Шри-Ланки и Вьетнама, а также в страны СНГ и ближнего зарубежья.
Сабрина Самедова