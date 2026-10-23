На торги выставлен участок краснодарской архитектурной фирмы за 56,8 млн руб
Конкурсный управляющий банкротящегося краснодарского предприятия «Тил» Павел Проценко выставил на открытые торги земельный участок в Борисовском районе Белгородской области. Начальная стоимость лота составляет 56,84 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Имущество должника общей площадью 190 200 кв. м будет реализовано на электронной площадке «Центр реализации» 2 декабря 2026 года.
Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. Шаг аукциона составляет 5% от начальной стоимости, размер задатка для участия — 10% (5 684 127 рублей). Прием заявок от физических и юридических лиц, зарегистрированных на площадке, открыт с 26 октября по 30 ноября 2026 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тил» зарегистрировано в 2015 году в г. Краснодар. Основной вид деятельности — деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Владлен Белов. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Согласно объявлению, опубликованному в рамках дела, участок (кадастровый номер 31:14:0602001:8) относится к землям промышленности и предназначен для размещения промышленных объектов. На него наложены ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса РФ: действуют охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (на основании постановления Правительства РФ № 160 от 24.02.2009) и газораспределительных сетей (распоряжение департамента имущественных отношений Белгородской области № 103-р от 04.03.2020).
ООО «Тил» было признано банкротом и перешло в стадию конкурсного производства решением Арбитражного суда Краснодарского края от 10 августа 2020 года. В ноябре 2025 года суд утвердил в качестве конкурсного управляющего Павла Проценко (член Ассоциации «МСОПАУ»).
Победитель торгов обязан будет подписать договор купли-продажи в установленные законом о банкротстве сроки и перечислить средства на расчетный счет ООО «Тил».