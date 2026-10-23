На торги выставлен участок краснодарской архитектурной фирмы за 56,8 млн руб

По данным системы « СПАРК-Интерфакс», ООО «Тил» зарегистрировано в 2015 году в г. Краснодар. Основной вид деятельности — деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Владлен Белов. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.