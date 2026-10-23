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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Урал

В Сургуте запустили бот для борьбы с рекламой наркошопов

В мессенджере Max запустился бот для сообщений о рекламе продажи запрещенных веществ в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили в городской администрации.

Сергей Михеев / Коммерсантъ

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Увидевшим рекламу наркошопов на стенах и желающим сообщить об этом необходимо сфотографировать надпись и вместе с адресом отправить информацию в бот «Стоп-наркотик. Сургут».
Данные будут направлены в полицию, а также собственникам объектов и управляющим компаниям. После этого надписи должны быть удалены со стен, а лица, которые их нанесли, будут устанавливаться.
Ирина Пичурина