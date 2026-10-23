В массовом ДТП под Нижним Тагилом погиб человек и пострадали двое

По предварительным данным, 31-летняя жительница села Новоасбест ехала на Kia Rio в сторону села Шиповка. Она проигнорировала дорожные условия, выбрав небезопасную скорость, из-за чего потеряла контроль над управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с Skoda Fabia под управлением 47-летней жительницы Нижнего Тагила. Затем ехавший за Skoda автомобиль Hyundai ix35, за рулем которого также была 48-летняя тагильчанка, по касательной столкнулся с Kia.