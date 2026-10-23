Чебоксары стали самым доступным авианаправлением ПФО этой осенью
В рейтинг также вошли Киров и Нижнекамск
Чебоксары возглавили рейтинг самых доступных авианаправлений Приволжского федерального округа для осенних поездок. Средняя стоимость перелета туда и обратно составляет 13,7 тыс. руб., сообщила пресс-служба сервиса Туту.
В рейтинг также вошли Киров с показателем 16,8 тыс. руб. и Нижнекамск с 17,7 тыс. руб.
На поезде самым доступным крупным городом стал Нижний Новгород, где поездка туда и обратно стоит в среднем 8,1 тыс. руб.
На автобусе дешевле всего добираться до Ижевска — за 3,6 тыс. руб. В рейтинг бюджетных направлений для поездок на автобусе также попали Чебоксары (3,7 тыс. руб.), Йошкар-Ола (3,9 тыс. руб.), Казань (4,1 тыс. руб.) и Киров (6,2 тыс. руб.).
По данным Туту, до Казани выгоднее всего ехать на автобусе: средняя стоимость поездки туда и обратно составляет 4,1 тыс. руб., тогда как билет на поезд стоит 10,7 тыс. руб., а перелет — 22,5 тыс. руб.