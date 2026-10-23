Чебоксары стали самым доступным авианаправлением ПФО этой осенью

По данным Туту, до Казани выгоднее всего ехать на автобусе: средняя стоимость поездки туда и обратно составляет 4,1 тыс. руб., тогда как билет на поезд стоит 10,7 тыс. руб., а перелет — 22,5 тыс. руб.