Впервые за 20 лет в Геленджике меняют опоры освещения на балюстраде набережной
В Геленджике впервые за 20 лет меняют опоры освещения на балюстраде набережной. Всего планируется заменить 133 конструкции. Сейчас подрядчик ведет работы на участке от Лермонтовской площади до улицы Курзальной. Завершить обновление рассчитывают до 25 ноября.
Вместо старых опор устанавливают оцинкованные конструкции с дополнительным защитным покрытием, рассчитанным на эксплуатацию в условиях морского климата. Влажный воздух и соли ускоряют коррозию металлических элементов, что сокращает срок их службы.
Одновременно с заменой опор обновляют электропроводку. Для защиты соединений от влаги используют водонепроницаемые распределительные коробки. При этом внешний облик балюстрады, одной из характерных деталей набережной, планируют сохранить.
Работы направлены на повышение надежности уличного освещения и обеспечение безопасности жителей и гостей курорта.