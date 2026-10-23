Впервые за 20 лет в Геленджике меняют опоры освещения на балюстраде набережной

В Геленджике впервые за 20 лет меняют опоры освещения на балюстраде набережной. Всего планируется заменить 133 конструкции. Сейчас подрядчик ведет работы на участке от Лермонтовской площади до улицы Курзальной. Завершить обновление рассчитывают до 25 ноября.