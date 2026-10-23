В Краснодарском крае за полгода подорожали подсолнечное масло и молочная продукция
В Краснодарском крае с апреля по октябрь 2026 года выросли цены на большинство видов молочной продукции и подсолнечное масло. Наиболее заметно подорожали сухие молочные смеси для детского питания и сливочное масло. При этом маргарин, твердые и мягкие сыры, а также ультрапастеризованное молоко в среднем по региону подешевели, следует из аналитики Краснодарстата, с которой ознакомился «Ъ-Кубань».
В октябре килограмм сливочного масла в Краснодарском крае стоил в среднем 1,13 тыс. руб. против 1,09 тыс. руб. в апреле. Литр подсолнечного масла подорожал со 157,4 до 167,5 руб. Сухие молочные смеси для детского питания выросли в цене с 1,39 тыс. до 1,4 тыс. руб. за килограмм. Сметана подорожала с 360,75 до 364,01 руб. за килограмм, творог — с 427,78 до 428,09 руб. Килограмм пастеризованного молока стал дороже с 94,13 до 95,75 руб.
В то же время средняя цена килограмма маргарина снизилась с 304,31 до 291,2 руб., твердых, полутвердых и мягких сыров — с 939,86 до 915,38 руб. Ультрапастеризованное молоко подешевело со 124,7 до 123,7 руб. за литр. Цена кефира практически не изменилась: 114,38 руб. за килограмм в октябре против 114,44 руб. в апреле.
Среди городов края самые высокие цены на сливочное масло по состоянию на 21 октября зафиксированы в Сочи — 1 353,94 руб. за килограмм. Там же дороже всего стоили подсолнечное масло (193,39 руб. за литр), маргарин (327,33 руб. за килограмм), оба вида питьевого молока (105,6 и 152,79 руб. за литр), сметана (422,22 руб. за килограмм), сухие молочные смеси (1 775,69 руб. за килограмм) и сыры (1 175,55 руб. за килограмм). Творог дороже всего обходился в Туапсе — 499,55 руб. за килограмм, а кефир — в Новороссийске, где его средняя цена достигла 120,86 руб.
Наиболее доступное сливочное масло продавалось в Ейске — 901,69 руб. за килограмм. Самые низкие цены на подсолнечное масло отмечены в Краснодаре — 162,93 руб. за литр, на маргарин — в Новороссийске (263,14 руб. за килограмм). Пастеризованное молоко дешевле всего стоило в Новороссийске — 88,41 руб. за литр, ультрапастеризованное — в Ейске (115,55 руб.). Минимальная цена сметаны зафиксирована в Новороссийске — 321,92 руб. за килограмм, творога — в Армавире (375,29 руб.), сухих молочных смесей — в Новороссийске (1 230,54 руб.), сыров — в Армавире (815,93 руб.).
Таким образом, Сочи остается одним из наиболее дорогих городов края по стоимости молочной продукции и масел, тогда как в Ейске, Армавире и Новороссийске по отдельным позициям цены заметно ниже. Динамика за полгода при этом различается в зависимости от категории товара и территории.