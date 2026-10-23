В Краснодарском крае за полгода подорожали подсолнечное масло и молочная продукция

Среди городов края самые высокие цены на сливочное масло по состоянию на 21 октября зафиксированы в Сочи — 1 353,94 руб. за килограмм. Там же дороже всего стоили подсолнечное масло (193,39 руб. за литр), маргарин (327,33 руб. за килограмм), оба вида питьевого молока (105,6 и 152,79 руб. за литр), сметана (422,22 руб. за килограмм), сухие молочные смеси (1 775,69 руб. за килограмм) и сыры (1 175,55 руб. за килограмм). Творог дороже всего обходился в Туапсе — 499,55 руб. за килограмм, а кефир — в Новороссийске, где его средняя цена достигла 120,86 руб.