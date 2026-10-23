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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Урал

В Екатеринбурге появится улица Комбинатская

На территории планировочных районов Совхозный и Вторчермет в Екатеринбурге появится улица Комбинатская, сообщили в городской администрации. Ее длина составит 1 км, площадь — 5 га.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Документ проекта планировки и межевания подписал врио главы города Рустам Галямов. Улица разместится на участке от ул. Ротная до ул. 2-я Новосибирская. Будут обустроены проезжая часть шириной 7,5 м, тротуары на 3 м и велосипедные дорожки на 2,5 м.
Также будет обустроен железнодорожный переезд.
Ирина Пичурина