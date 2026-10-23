В Екатеринбурге появится улица Комбинатская

Документ проекта планировки и межевания подписал врио главы города Рустам Галямов. Улица разместится на участке от ул. Ротная до ул. 2-я Новосибирская. Будут обустроены проезжая часть шириной 7,5 м, тротуары на 3 м и велосипедные дорожки на 2,5 м.