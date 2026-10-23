Шестерых обвиняемых в убийстве студента в Омске оставили в СИЗО до конца года
Куйбышевский районный суд Омска продлил еще на два месяца (до 26 декабря) срок содержания под стражей шести обвиняемых в убийстве студента. Об этом сегодня сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По предварительной версии следствия, 20 июня трое молодых людей и три девушки решили убить 20-летнего знакомого студента. Причиной якобы стала личная неприязнь одной из обвиняемых к потерпевшему. Обманом заговорщики заманили жертву к заброшенному строению, связали по рукам и ногам. В дальнейшем студента перенесли в безлюдное место. Там злоумышленники нанесли потерпевшему несколько ударов ножом, от которых он скончался на месте. Тело погибшего они обмотали мусорными мешками и спрятали в яме.
29 июня силовики сообщили о задержании подозреваемых. Ими оказались жители Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, которые специально приехали в Омск для совершения преступления. Они сняли квартиру, разработали план, купили скотч, пакеты и перчатки, придумали себе алиби. По решению Куйбышевского райсуда задержанных поместили в СИЗО.