Дагестан рассчитывает получить 8,2 млрд руб. на развитие железнодорожного сообщения

Финансирование намерены направить на организацию железнодорожного сообщения между аэропортом Махачкалы и Дербентом. В Карабудахкентском районе планируется построить тупиковый путь протяженностью 10 км и сопутствующую инфраструктуру. Общая длина маршрута пригородных электропоездов составит около 100 км.