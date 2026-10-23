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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Кавказ

Дагестан рассчитывает получить 8,2 млрд руб. на развитие железнодорожного сообщения

Заявку Дагестана на казначейский инфраструктурный кредит в размере 8,2 млрд руб. для развития пригородного железнодорожного сообщения поддержал штаб правительственной комиссии по региональному развитию. Средства планируют привлечь в 2028–2030 годах, сообщил глава республики Фёдор Щукин.
Финансирование намерены направить на организацию железнодорожного сообщения между аэропортом Махачкалы и Дербентом. В Карабудахкентском районе планируется построить тупиковый путь протяженностью 10 км и сопутствующую инфраструктуру. Общая длина маршрута пригородных электропоездов составит около 100 км.
По словам Щукина, заявка получила положительные заключения Минстроя, Минфина и Минэкономразвития России. Помимо бюджетного кредита, при строительстве железнодорожной инфраструктуры рассчитывают привлечь внебюджетные средства от проектов Каспийского прибрежного кластера в особой экономической зоне Дербентского района.
Валерий Климов