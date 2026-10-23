В сентябре жителям Кубани выдали более 4 тысяч автокредитов на 6,8 млрд рублей
Краснодарский край занял пятое место среди регионов России по объему выданных автокредитов в сентябре 2026 года. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за месяц жители региона оформили 4,12 тыс. кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 6,78 млрд руб. По сравнению с августом количество выдач увеличилось на 2%, объем остался без изменений.
Всего в сентябре российские банки выдали 112,75 тыс. автокредитов на 179,11 млрд руб. По сравнению с августом оба показателя сократились на 2%, а в годовом выражении число кредитов уменьшилось на 14%, объем — на 10%. Доля кредитов на новые автомобили составила 68% как по количеству, так и по сумме выдач. Полная стоимость кредита на новые машины достигла 15,7%, на автомобили с пробегом — 22,9%.
Лидером по объему автокредитования в сентябре стала Москва, где выдали 7,75 тыс. кредитов на 16,3 млрд руб. Второе место заняла Московская область с 7,45 тыс. кредитов на 14,21 млрд руб., третье — Санкт-Петербург с 5,27 тыс. кредитов на 9,74 млрд руб. Татарстан оказался на четвертой позиции: 6,36 тыс. кредитов на 9,34 млрд руб.
В третьем квартале россияне оформили 332,38 тыс. автокредитов на 527,24 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 8%, объем — на 1%. При этом относительно второго квартала 2026 года число кредитов увеличилось на 1%, а сумма — на 3%.
За январь—сентябрь 2026 года банки выдали 910,19 тыс. автокредитов на общую сумму 1,42 трлн руб. В годовом выражении количество кредитов выросло на 6%, объем — на 21%. Однако по сравнению с девятью месяцами 2024 года показатели сократились на 34% и 31% соответственно.
Самые крупные автокредиты в сентябре выдавали жителям Чечни — в среднем 2,21 млн руб., Москвы — 2,1 млн руб. и Магаданской области — 1,95 млн руб. По итогам девяти месяцев наиболее активно автокредитами пользовались жители Удмуртии и Татарстана: на тысячу жителей этих регионов пришлось 12 и 11 новых кредитов соответственно. В Дагестане, Чечне и Ингушетии показатель составил менее одного кредита на тысячу жителей.