В сентябре жителям Кубани выдали более 4 тысяч автокредитов на 6,8 млрд рублей

Всего в сентябре российские банки выдали 112,75 тыс. автокредитов на 179,11 млрд руб. По сравнению с августом оба показателя сократились на 2%, а в годовом выражении число кредитов уменьшилось на 14%, объем — на 10%. Доля кредитов на новые автомобили составила 68% как по количеству, так и по сумме выдач. Полная стоимость кредита на новые машины достигла 15,7%, на автомобили с пробегом — 22,9%.