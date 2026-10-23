Сочи вошел в топ-5 направлений для спонтанных поездок в октябре

Сочи вошел в пятерку самых популярных направлений для спонтанных поездок в октябре 2026 года. По данным сервиса бронирования жилья Твил.ру путешественники чаще всего оформляли проживание за один-два дня до заезда в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.