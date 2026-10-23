Сочи вошел в топ-5 направлений для спонтанных поездок в октябре
Сочи вошел в пятерку самых популярных направлений для спонтанных поездок в октябре 2026 года. По данным сервиса бронирования жилья Твил.ру путешественники чаще всего оформляли проживание за один-два дня до заезда в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
На Москву пришлось 15% таких бронирований, на Санкт-Петербург — 9%, на Краснодар — 6%. Сочи занял четвертое место в рейтинге, а расположенная неподалеку Красная Поляна — седьмое. В десятку также вошли Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Пятигорск и Геленджик.
Средняя стоимость ночи в Сочи составила 2,57 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки — три ночи. В Красной Поляне туристы в среднем останавливались на две ночи при стоимости проживания 4,58 тыс. руб. за ночь. В Геленджике средняя цена достигла 5,14 тыс. руб. при трех ночах проживания.
Самым продолжительным в рейтинге оказался отдых в Пятигорске — в среднем четыре ночи. При этом стоимость ночи там составила 1,91 тыс. руб., что стало минимальным показателем среди десяти направлений. Самым дорогим по средней стоимости ночи оказался Геленджик.