Топливо в Новороссийске доступно на 30 АЗС

Работающие АЗС находятся по следующим адресам: «Роснефть» — тер. Цемдолина, ул. Ленина (на АЗС на выезде из города — ДТ; по топливным картам — АИ-92, АИ-95); с. Кирилловка (АИ-92, ДТ; для спецтранспорта и по топливным картам — АИ-95); п. Верхнебаканский (АИ-95, ДТ); «Лукойл» — пр. Дзержинского (ДТ; для спецтранспорта и по топливным картам — АИ-92, АИ-95); ст. Раевская (АИ-92, АИ-95, ДТ); тер. Цемдолина, ул. Ленина (на 2 АЗС рядом с развязкой — ДТ, для спецтранспорта по топливным картам — АИ-92, АИ-95); ул. Суворовская (АИ-92, ДТ; для спецтранспорта по топливным картам — АИ-95); ул. Куникова (ДТ); Сухумское шоссе (АИ-92, ДТ; по топливным картам и для спецтранспорта — АИ-95); с. Глебовское (ДТ); п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, АИ-100, ДТ); «Газпром» — ст. Натухаевская (АИ-92, ДТ); «Газпромнефть» — с. Гайдук (на 2 АЗС — ДТ); Сухумское шоссе (АИ-92, ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает до 23:00); «Татнефть» — п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Уфимнефть» — на всех АЗС — АИ-92, АИ-95, ДТ (кроме АЗС на ул. Суворовская — там только ДТ); PNB — с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ; технический перерыв на АЗС с 23:45 до 00:10); АЗС «Кристина» — ул. Шиллеровская (АИ-92, ДТ); АЗС ООО «БОРА» — Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает с 8:00 до 20:00); АЗС ООО «ВАМ» — Сухумское шоссе (ДТ).