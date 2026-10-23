Казанские ученые нашли способ выявлять ошибки ПЦР-тестов у животных
Ученые Казанского государственного аграрного университета и Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности разработали метод, который помогает отличить истинно отрицательный результат ПЦР-теста у коров, овец и коз от ошибки анализа. Результаты исследования опубликованы в «Международном вестнике ветеринарии», сообщила пресс-служба Казанского ГАУ.
Метод основан на проверке генов самого животного. Если анализ обнаруживает их, это подтверждает, что проба прошла необходимые этапы исследования. Если контрольный сигнал отсутствует, отрицательный результат теста на возбудителя нельзя считать достоверным.
Для выявления вирусов, генетический материал которых хранится в РНК, ученые также предложили отдельную проверку, подтверждающую успешное преобразование РНК в ДНК.
По словам ведущего научного сотрудника ФЦТРБ-ВНИВИ и Казанского ГАУ Марины Ефимовой, метод поможет ветеринарным лабораториям точнее оценивать результаты диагностики, от которых зависят решения о лечении животных, карантине и перемещении скота.