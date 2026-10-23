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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане спустя семь с половиной часов отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане в 08:39 сняли режим беспилотной опасности, который длился с 00:58. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
В Татарстане спустя семь с половиной часов отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане спустя семь с половиной часов отменили режим беспилотной опасности

Егор Снетков / Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.
Также в Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА на Казань, которая действовала в республике с 01:54 до 04:38.
На этом фоне в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы в 08:45 отменили ограничения на прием и выпуск самолетов.
Анна Кайдалова