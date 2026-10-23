Госзакупки могут принести донским экспортерам зерна до 1,2 млрд рублей

Общий объем интервенций в 2026–2027 годах Минсельхоз определил в пределах 3 млн тонн пшеницы третьего и четвертого классов и ржи. Фактические закупки будут зависеть от рыночной конъюнктуры и доступного финансирования. Ростовская область входит в число регионов, где ОЗК подтверждает статус сельхозпроизводителей для допуска к торгам. Зерно будут покупать также в Центральной России и Поволжье. Торги проведет Национальная товарная биржа после решения Минсельхоза о запуске программы; пока участники проходят аккредитацию.