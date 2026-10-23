Госзакупки могут принести донским экспортерам зерна до 1,2 млрд рублей
Государство готовит закупку зерна в интервенционный фонд на фоне сбоев с экспортом через Азово-Черноморский бассейн. Ростовские экспортеры могут продать в рамках программы 120 тыс. тонн и получить около 1,2 млрд руб., если принять за ориентир цену 10 тыс. руб. за тонну. Однако этот расчет пока не гарантирует региону ни такой объем закупки, ни такую выручку: цифру в 120 тыс. тонн привел депутат донского заксобрания Вячеслав Василенко со ссылкой на неназванный источник, а 10 тыс. руб. — оценка справедливой цены, о которой сообщила Ксения Боломатова, замгендиректора Объединенной зерновой компании (ОЗК) и исполнительный директор Зерновой ассоциации России, пишет «Город N».
Общий объем интервенций в 2026–2027 годах Минсельхоз определил в пределах 3 млн тонн пшеницы третьего и четвертого классов и ржи. Фактические закупки будут зависеть от рыночной конъюнктуры и доступного финансирования. Ростовская область входит в число регионов, где ОЗК подтверждает статус сельхозпроизводителей для допуска к торгам. Зерно будут покупать также в Центральной России и Поволжье. Торги проведет Национальная товарная биржа после решения Минсельхоза о запуске программы; пока участники проходят аккредитацию.
Официальные ценовые ориентиры отличаются от названных госпожой Боломатовой 10 тыс. руб. Минсельхоз предложил установить минимальную цену закупки пшеницы третьего класса на уровне 12,21 тыс. руб. за тонну с НДС, или 11,1 тыс. руб. без НДС; для четвертого класса — 11,88 тыс. руб. с НДС. Это именно проектные предельные уровни, а не обещание купить каждую тонну по такой цене: итог сделки будет зависеть от биржевых торгов и условий поставки.
Причина экстренных мер — затрудненный вывоз нового урожая. По распоряжению губернатора Ростовской области, чрезвычайная ситуация сложилась с 10 июля из-за прекращения работы портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Региональный режим ЧС власти ввели 28 августа; документ указывает на скопление сельхозпродукции и риск материальных потерь. Ранее участники рынка сообщали об остановке движения по Азово-Донскому каналу и о переполнении портовых элеваторов. За предыдущий сельхозсезон через канал вывезли 14,7 млн тонн зерна и продуктов его переработки — около 27% российского зернового экспорта.
Цены отражают давление на рынок, хотя значения зависят от даты и методики расчета. По данным «ПроЗерно», приведенным в исходной публикации, в сентябре тонна пшеницы третьего класса на юге стоила около 9,6 тыс. руб. против 16,4 тыс. руб. годом ранее — на 41,5% меньше.
В индексе «ПроЗерно» на 16 октября средняя цена по России составляла 10,155 тыс. руб. за тонну, а годом ранее — 14,859 тыс. руб. Ростовская область тем временем добивается участия местных элеваторов в хранении зерна госфонда. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, первоначально для хранения отобрали мощности на 1,3 млн тонн, и ведомство намеревалось добрать вместимость до плановых 3 млн тонн.