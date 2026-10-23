Кафе «За углом» в Перми закрыли из-за антисанитарии
Свердловский суд Перми приостановил работу кафе «За углом», расположенного в гаражно-строительном кооперативе на ул. Куйбышева, 147/1. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.
Ранее сотрудники надзорного ведомства установили, что кафе не оборудовано исправными сетями водоснабжения и канализации, в заведении не соблюдается поточность технологических процессов, не организован и не проводится производственный контроль, отсутствуют туалеты для персонала и посетителей.
На основании материалов Роспотребнадзора суд приостановил деятельность кафе на 90 суток.