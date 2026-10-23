Кафе «За углом» в Перми закрыли из-за антисанитарии

Ранее сотрудники надзорного ведомства установили, что кафе не оборудовано исправными сетями водоснабжения и канализации, в заведении не соблюдается поточность технологических процессов, не организован и не проводится производственный контроль, отсутствуют туалеты для персонала и посетителей.