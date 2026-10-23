Thomas Mraz, «Невидимый Краснодар» и футбол

На экраны краснодарских кинотеатров выходит фэнтезийное кино «Морозко». По сюжету, сестры Марфа и Настя — лучшие подруги, и справляются они не только со сварливой матерью, но и с древней магией, из-за которой в их деревушке уже много десятков лет не наступает зима. Девушкам удается преодолеть все препятствия, прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко, а также обрести любовь.