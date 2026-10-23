Thomas Mraz, «Невидимый Краснодар» и футбол
Куда сходить в Краснодаре 23, 24 и 25 октября
В эти выходные жителей и гостей Краснодара ждет яркая развлекательная программа концертов, постановок и шоу. В барах и на больших площадках выступят различные популярные артисты, в театрах покажут спектакли на любой вкус, в кинотеатрах можно будет увидеть новинки, а дополнит неделю футбольный матч. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».
Какие концерты посетить
23 октября в 20:00 в Кроп Арене выступит хип-хоп и рэп исполнитель Yanix, который приедет в Краснодар в рамках своего тура Friends & Family Tour. Организаторы отмечают, что это эксклюзивная серия сольных концертов артиста для встречи с самыми близкими слушателями.
Стоимость билетов — от 2500 рублей. (16+)
24 октября в 20:00 в Особняке Адамули пройдет концерт Виталия Сумарокова. Музыкант исполнит авторские композиции на старинном фортепиано, которому более 100 лет. Слушатели будут находиться непосредственно рядом с артистом в атмосфере тепла, мерцания свечей и полностью погружаясь в музыку, обещают организаторы.
Стоимость билетов — от 2500 рублей. (6+)
24 октября в 20:00 в Sgt. Pepper’s Bar выступит хип-хоп и рэп исполнительница Kitana. Она выпускает треки с экспериментальным рэпкор звучанием и создает музыку «вне рамок», всегда придерживаясь только своего видения и стиля.
Стоимость билетов — от 1999 рублей. (18+)
24 октября в 22:00 в Sgt. Pepper’s Bar пройдет «Muse трибьют». Это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. В этот раз зрителей ждут лучшие хиты культовой группы Muse в исполнении проекта Moose, сказано в аннотации.
Стоимость билетов — от 1000 рублей. (18+)
25 октября в 14:00 в Центральном концертном зале пройдет концерт «Золотой песенный фонд Кубанского казачьего хора». Программа ансамбля «Казачья душа» посвящена Государственному академическому Кубанскому казачьему хору — старейшему коллективу страны, который считается главным культурным брендом и национальным достоянием России.
Стоимость билетов — от 350 рублей. (6+)
25 октября в 20:00 в Порту 219 выступит рэпер Thomas Mraz. Артист отправляется во вторую часть большого юбилейного тура, посвященного 10-летию культового альбома «May13». В программе — треки с альбома, любимые песни, а также новый материал.
Стоимость билетов — от 2200 рублей. (16+)
Какие спектакли посмотреть
23 и 24 октября во Дворце искусств «Премьера» покажут детский спектакль «Волшебник Изумрудного города», поставленный по сказке Александра Волкова — вольный и дополненный пересказ книги американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Она неоднократно становилась основой для кино и театральных постановок.
Стоимость билетов — от 400 рублей. (6+)
23 октября в 20:30 в Одном театре зрителям представят драматическую постановку «Затворник и шестипалый». Это сказка для взрослых по мотивам повести Виктора Пелевина. Стремление вырваться за рамки обыденности может привести к результату. Главная задача спектакля — открыть в себе и в зрителе пространство для воображения.
Стоимость билетов — от 1000 рублей. (12+)
24 и 25 октября в Музыкальном театре покажут спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями». Это история о том, как грубый и непослушный мальчик Нильс решил уйти из дома. Он отправляется в путешествие вместе со своим другом — гусем Мартином. Впереди героев ждет опасный и полный приключений путь, в котором домашний гусь и заколдованный мальчик станут неразлучными друзьями.
Стоимость билетов — от 500 рублей. (6+)
24 октября в 19:00 в Одном театре представят спектакль «Гамлет». В описании говорится, что режиссер и команда переосмысливают пьесу, написанную больше четырех столетий назад. Основные темы — любовь, предательство, семейные отношения, моральный выбор и поиски смысла — неподвластны времени.
Стоимость билетов — от 1200 рублей. (18+)
25 октября в 18:00 в театре Veritas зрителям представят драматическую постановку «Шинель». Что в 1842 году, что сегодня — повесть об Акакии остается актуальной для людей любого возраста, склада ума, социального положения. Кем бы ты ни был и что бы ни делал, самое важное — всегда оставаться человеком.
Стоимость билетов — от 850 рублей. (18+)
25 октября в 20:30 в Одном театре покажут спектакль «Невидимый Краснодар». Это интерактивный спектакль о городе. Темы зависят от воли случая. Герои — реальные горожане, которые влияют на развитие городской среды . Зрители — активные соучастники спектакля. Город является местом, где важно говорить о своих потребностях и уметь договариваться друг с другом, сказано в описании.
Стоимость билетов — от 1500 рублей. (18+)
Что смотреть в кино
На экраны краснодарских кинотеатров выходит фэнтезийное кино «Морозко». По сюжету, сестры Марфа и Настя — лучшие подруги, и справляются они не только со сварливой матерью, но и с древней магией, из-за которой в их деревушке уже много десятков лет не наступает зима. Девушкам удается преодолеть все препятствия, прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко, а также обрести любовь.
Стоимость билетов — от 350 рублей. (6+)
В кинотеатрах снова показывают культовую фэнтези драму «Сумерки. Сага. Новолуние». Это вторая часть истории о Белле и Эдварде. По сюжету, Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что ее лучший друг — порождение еще одного «народа Тьмы». Народа куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры.
Стоимость билетов — от 880 рублей. (18+)
Для любителей ужасов показывают новый фильм «Последнее проклятие». Когда Шуфэнь, подружка Рико, начинает выкладывать в соцсети странные пугающие видео, в сводки новостей попадает сюжет о найденном изуродованном теле девушки. Попытавшись связаться с Шуфэнь, Рико узнает шокирующую информацию о том, что ее подруга умерла еще шесть месяцев назад.
Стоимость билетов — от 600 рублей. (18+)
Зрители также могут посмотреть драматический триллер «Пранкер» с Максимом Матвеевым в главной роли. Антон ведет двойную жизнь. Для родителей и сестры Даши — заботливый сын и близкий человек, для остальных — анонимный пранкер. Он обманом добывает секретную информацию о коррупционерах и влиятельных людях, а затем публикует ее в сети. Антон убежден, что таким образом восстанавливает справедливость, считает себя цифровым Робин Гудом. Как сказано в описании, привычная игра выходит из-под контроля, когда его подставляют, а очередная махинация приводит к ужасным последствиям.
Стоимость билетов — от 620 рублей. (18+)
В кинотеатрах также показывают документальный фильм под названием «Четыре жизни Петра Мамонова». Это рассказ о поисках смысла жизни и перерождении культового музыканта и актера Петра Мамонова: уникальные архивные кадры, редкие семейные фото, фрагменты интервью разных лет и воспоминания тех, кто был рядом — Сергея Шнурова, Евгения Маргулиса, Виктора Сухорукова, супруги Ольги Мамоновой, Виктории Исаковой, Сергея Лобана и многих других.
Стоимость билетов — от 720 рублей. (16+)
Куда сходить еще
24 октября в 19:30 на Ozon Арене (ex. Стадион Краснодар) пройдет футбольный матч «Краснодар — Балтика». Зрители и гости города смогут увидеть вживую противостояние быков и калининградской команды.
25 октября в 18:00 в StandUp Bar Krasnodar выступит юмористка Алиса Дударева. Это новый яркий талант в мире комедии, оригинальная комбинация остроумия и обаяния артистки завоевывает все больше зрительских сердец, сказано в описании.