Гостиницу в Угличе не смогли продать за 287 миллионов рублей

Региональные власти пытаются продать гостиницу с 2024 года. Изначально ее оценивали в 952 млн руб. В феврале 2026 года объект выставили на торги за 389,5 млн руб. с возможностью снижения цены почти до 194,7 млн руб., однако желающих приобрести его не нашлось. После новой оценки в сентябре начальную цену установили на уровне 286,9 млн руб.