Гостиницу в Угличе не смогли продать за 287 миллионов рублей
Аукцион по продаже гостиничного комплекса на улице Островского в Угличе Ярославской области признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Об этом говорится в протоколе торгов, опубликованном организатором — Российским аукционным домом.
Начальная цена комплекса вместе с земельным участком и движимым имуществом составляла 286,9 млн руб. В состав лота вошли гостиница площадью 7,4 тыс. кв. м, участок площадью 1,3 га, трансформаторная подстанция, мебель и оборудование. В отеле предусмотрены 47 номеров, ресторан, тренажерный зал, бассейны и сауны.
Региональные власти пытаются продать гостиницу с 2024 года. Изначально ее оценивали в 952 млн руб. В феврале 2026 года объект выставили на торги за 389,5 млн руб. с возможностью снижения цены почти до 194,7 млн руб., однако желающих приобрести его не нашлось. После новой оценки в сентябре начальную цену установили на уровне 286,9 млн руб.
Гостиница в Угличе остается последним из трех гостиничных комплексов, построенных на средства правительства Москвы и переданных Ярославской области, который не удалось продать.