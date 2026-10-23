От итальянского ужина до «маленькой японской роскоши»
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«ГОСТЬ»: время как ингредиент
30 октября в ресторане «ГОСТЬ» загородного комплекса «Золотой Ручей» пройдет авторский итальянский ужин с участием Алессандро Камелио, основателя и владельца инновационного гастрономического проекта — ресторана Stato Brado. Это настоящая гастрономическая лаборатория, в которой традиции итальянской кухни соединяются с научными исследованиями, инновационными технологиями ферментации мяса и искусством раскрытия его вкуса. «Время становится ингредиентом» — именно эта идея лежит в основе философии Stato Brado.
Вместе с шеф-поваром Маурицио Ликкарди Алессандро представит авторский ужин из шести гастрономических подач с винным сопровождением. На вечере будет звучать живая итальянская музыка.
SO/ St. Petersburg: осенняя палитра
В лобби баре MIXO отеля SO/ St. Petersburg обновили осеннее меню. Его основная концепция — сезонные овощи и фрукты, насыщенные вкусы и яркая палитра осени в цветах кленовых листьев.
В меню появились пикантные блюда, среди которых паста казарече с соусом на основе перцев и тыквенный суп на кокосовом молоке со страчателлой, сочетающий нежную текстуру, сливочные ноты и выразительный цвет.
Луковый суп представлен сразу в двух вариантах: классический вегетарианский и с добавлением утиной грудки холодного копчения. Изменения коснулись и одного из любимых десертов гостей — брауни. Теперь его подают теплым, с шоколадным соусом и ванильным мороженым.
Lotus Bistro: из Токио в Лиму
29 октября Lotus Bistro проведет вечер высокой кухни на стыке двух кулинарных философий. Авторский сет от шеф-повара Вячеслава Западинского в стиле никкей объединит строгость японских техник и перуанскую экспрессию. За один вечер и одно меню шеф перенесет гостей из Токио в Лиму.
В основе четырех курсов сета — сочетание разных текстур: хенд-ролл с угрем и ароматным трюфелем, сахалинский гребешок в союзе с понзу и икрой палтуса, а также димсам с лососем и фуа-гра в муссе из шелкового тофу. В финале выступит черная треска мисо с кремом из пастернака и фенхелем. К каждому блюду сомелье Сергей Калинин подобрал винное сопровождение.
Minerals: сокровища Русского Севера
30 октября Minerals проводит ужин-путешествие «Сокровища Русского Севера»: отдельный зал ресторана на один вечер превратится в маршрут по Архангельской земле.
Специальным гостем вечера станет Александр Моисеев — фотограф, путешественник, автор книги «Исчезающий север». «Давайте поговорим о чудесах. Что такое чудо? Чудо может быть нематериальным, его не потрогать руками, а может быть и вполне осязаемым. Мы же говорим: “Какая прекрасная резная шкатулка, просто чудо!” Так вот Русский Север и есть та самая резная шкатулка, полная чудес, стоит только распахнуть дверцу, сделав первый шаг»,— эмоционально говорит Александр.
Шеф-повар ресторана Minerals Максим Шаршов собрал сет из шести курсов, в котором архангельская кухня звучит на языке высокой гастрономии. «Север не балует. Он требует внимания, терпения и уважения. Я не пытаюсь сделать блюда Севера понятнее — я пытаюсь сделать их честнее. Шесть курсов — это шесть остановок. И каждую хочется запомнить»,— делится шеф.
В меню ужина — изысканный краб с кремом с иван-чаем; яркий копченый палтус с муссом из картофеля и порея, яблоком и щучьей икрой; сытный рыбник — пирог с лососем и треской; нежное филе миньон с кремом из опят, винным соусом и ферментированной иргой; винное желе, а также морошка и можжевельник.
Giallo: сезонные новинки
Шеф-повар ресторана Giallo Алексей Трофимов обновил меню, добавив в него новые блюда с осенним характером.
Раздел закусок пополнился сытной брускеттой с печеными томатами, страчателлой и боттаргой, а также ярким агуачиле из гребешка с персиком и чили.
В числе новых горячих позиций «Казаречче alla norma» — традиционная сицилийская паста с печеными овощами и ригатони с диким кабаном и соусом на основе кьянти и специй. Кроме того, среди горячих блюд появился птитим с белыми грибами и куриным жу, грибы для которого собирают фермеры Ленинградской области.
Дополняют картину новые коктейли от шеф-бармена Романа Качанова: вдохновленные итальянским кинематографом 1970-х годов.
jidai: маленькая роскошь
В октябре в jidai представляют барную инициативу Chiisana Zeitaku («тиисану дзэйтаку»), что переводится как «маленькая роскошь». Бар-менеджер Мария Лактионова собрала коллекцию из трех коктейлей — на премиальных текиле, виски и джине.
В основе японской философии Chiisana Zeitaku лежит внимание к качеству и умение находить ценность в малом. Иногда для особенного впечатления достаточно одного хорошего ингредиента. На этой мысли построена карта: каждый коктейль позволяет в повседневный вечер получить чуть больше обычного.
Эта философия близка к одному из самых заметных барных трендов последних лет. В японском баре Gen Yamamoto гостю предлагают ряд миниатюрных напитков, выстроенных вокруг сезонных фруктов и трав. В барах в США и Европы в меню появляются мини-мартини и мини-дайкири — как маленькая награда после долгого дня.
В jidai будут представлены три коктейля: Tommy’s Margarita — «Маргарита» в версии без апельсинового ликера с текилой, нектаром агавы и соком лайма; Bobby Burns — шотландская классика с японским акцентом с виски и жареным рисовым чаем; Monkey Gimlet с джином, белым вином и лаймом.