От итальянского ужина до «маленькой японской роскоши»

Специальным гостем вечера станет Александр Моисеев — фотограф, путешественник, автор книги «Исчезающий север». «Давайте поговорим о чудесах. Что такое чудо? Чудо может быть нематериальным, его не потрогать руками, а может быть и вполне осязаемым. Мы же говорим: “Какая прекрасная резная шкатулка, просто чудо!” Так вот Русский Север и есть та самая резная шкатулка, полная чудес, стоит только распахнуть дверцу, сделав первый шаг»,— эмоционально говорит Александр.