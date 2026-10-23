Загрязнение дна Таганрогского залива нефтепродуктами достигло максимума за 20 лет
Среднее содержание нефтяных углеводородов в донных отложениях северо-восточной части Таганрогского залива в 2025 году составило 422 мкг на грамм — в 8,44 раза выше условного допустимого уровня в 50 мкг/г. Концентрация в пробах колебалась от 350 до 530 мкг/г. Эти данные приводит проект государственного доклада Минприроды России о состоянии окружающей среды. По оценке авторов проекта, показатель стал самым высоким за два десятилетия.
Углеводороды обнаружили и в воде залива: среднегодовая концентрация превысила рыбохозяйственную норму в 2,1 раза, а максимальная — в 3,8 раза. При этом итоговую категорию качества воды доклад оценивает как «умеренно загрязненные». В числе улучшений авторы отмечают снижение содержания ртути в 2,3 раза. Такая оценка общего качества не отменяет отдельного рекорда по нефтяным углеводородам в грунте: это разные показатели, которые описывают разные компоненты среды.
Региональный «Экологический вестник Дона» также приводит для 2025 года среднее содержание нефтепродуктов в донных отложениях около 0,43 г/кг, то есть 430 мкг/г. В публикациях по докладу указано, что уровни в восточной и центральной частях залива достигали 2,8 рыбохозяйственной ПДК в воде, а в донных отложениях — от 0,09 до 0,77 г/кг. Авторы регионального обзора связывают повышенное загрязнение с антропогенной нагрузкой на портовые акватории и небольшой глубиной этой части Азовского моря.
Точный источник рекордного показателя в опубликованных материалах не установлен. Исследователи указывают на общую нагрузку от судоходства, портов и хозяйственной деятельности, но не называют конкретное предприятие, судно или разлив, который объяснил бы концентрацию 2025 года. В научной работе о заливе нефтяное загрязнение связывают в том числе с портовыми акваториями и судоходством; распределение загрязнителей зависит также от течений и состава донных осадков. Поэтому эти сведения дают контекст, но сами по себе не доказывают причину именно нынешнего максимума.
События июля 2026 года — пожар на нефтеналивном терминале после атаки беспилотников и обнаружение следов похожего на нефтепродукты вещества у Богудонии — произошли уже после периода наблюдений, который описывает доклад. Они не могли вызвать концентрации, зафиксированные в 2025 году. Тогда городские власти сообщали, что не нашли обширных нефтяных пятен на воде; позднее на берегу обнаружили отдельные следы, которые, по заявлению главы города, оперативно убрали. В сообщениях о последствиях инцидента также фигурировали около семи тонн загрязнённого песка.
Вопрос о влиянии загрязнения на промысловую рыбу требует отдельной оценки. По данным регионального вестника, в мышцах исследованных тюльки и бычков содержание токсичных веществ и радионуклидов не превысило допустимых норм. Этот результат относится к проверенным образцам и не означает, что донное загрязнение не воздействует на экосистему: углеводороды могут накапливаться в осадках, где обитают моллюски и ракообразные — часть кормовой базы рыб.