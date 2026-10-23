Загрязнение дна Таганрогского залива нефтепродуктами достигло максимума за 20 лет

Точный источник рекордного показателя в опубликованных материалах не установлен. Исследователи указывают на общую нагрузку от судоходства, портов и хозяйственной деятельности, но не называют конкретное предприятие, судно или разлив, который объяснил бы концентрацию 2025 года. В научной работе о заливе нефтяное загрязнение связывают в том числе с портовыми акваториями и судоходством; распределение загрязнителей зависит также от течений и состава донных осадков. Поэтому эти сведения дают контекст, но сами по себе не доказывают причину именно нынешнего максимума.