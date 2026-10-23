В Оренбурге завершили ремонт участка на Загородном шоссе
Шоссе направляет большой поток транспорта к ОЭЗ «Оренбуржье»
Правительство Оренбуржья объявило о завершении ремонтных работ на участке Загородного шоссе от ул. Тихой до ул. Волгоградской. В ходе работ был обновлен 1 км дорожного полотна.
Параллельно с модернизацией шоссе было завершено строительство новой автодороги на ул. Тихой — 2,6 км. В правительстве отметили, что ремонт этого участка шоссе был необходим из-за большого потока транспорта, который едет к ОЭЗ «Оренбуржье». Дорогу расширили: теперь с ул. Волгоградской можно поворачивать направо на полосу разгона, также появились дополнительные полосы для поворота на Тихую и движения в обратном направлении.
Участок также оборудовали светофором с дополнительной секцией для поворота налево и искусственным освещением. Для пассажиров общественного транспорта установили новые остановки.
В 2026 году в регионе планируют обновить более 242 км региональных и местных дорог. На данный момент уложено более 2,1 млн кв. м верхнего слоя покрытия (99,1% от запланированного на год).