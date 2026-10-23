В Оренбурге завершили ремонт участка на Загородном шоссе

Параллельно с модернизацией шоссе было завершено строительство новой автодороги на ул. Тихой — 2,6 км. В правительстве отметили, что ремонт этого участка шоссе был необходим из-за большого потока транспорта, который едет к ОЭЗ «Оренбуржье». Дорогу расширили: теперь с ул. Волгоградской можно поворачивать направо на полосу разгона, также появились дополнительные полосы для поворота на Тихую и движения в обратном направлении.