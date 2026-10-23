Более 20% работников в Удмуртии используют нейросети почти каждый день
В лидерах — модели ChatGPT, Claude и DeepSeek
Половина работающих жителей Удмуртии применяет нейросети для решения профессиональных задач, следует из данных опроса сервиса hh.ru. В качестве основных моделей пользователи выбирают универсальные текстовые модели из-за рубежа — ChatGPT, Claude и DeepSeek (89%). Российские аналоги применяют 33% респондентов.
Наиболее активно нейросети внедряет молодежь: среди респондентов 18–24 лет доля пользователей ИИ достигает 70%, тогда как в группе старше 55 лет этот показатель не превышает 35%.
Регулярно, несколько раз в неделю, к ИИ обращаются 22% опрошенных. Столько же респондентов делают это несколько раз в месяц. Потенциал распространения технологий остается высоким: 33% респондентов пока не используют нейросети, но планируют начать. Отказываются от таких инструментов 17% участников исследования.
Нейросети в регионе служат преимущественно для рутинных интеллектуальных операций. Все пользователи ИИ (100%) применяют их для поиска информации и идей. Написание текстов и анализ больших массивов документов поручают машинам 56% респондентов. Анализ данных и написание кода доверяют нейросетям 33%. Более сложные сценарии — подготовку презентаций, перевод техдокументации и работу с договорами — выбирают 22% опрошенных, а для решения карьерных вопросов и разбора конфликтов с другими сотрудниками ИИ применяют лишь 11%.