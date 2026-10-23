Более 20% работников в Удмуртии используют нейросети почти каждый день

Нейросети в регионе служат преимущественно для рутинных интеллектуальных операций. Все пользователи ИИ (100%) применяют их для поиска информации и идей. Написание текстов и анализ больших массивов документов поручают машинам 56% респондентов. Анализ данных и написание кода доверяют нейросетям 33%. Более сложные сценарии — подготовку презентаций, перевод техдокументации и работу с договорами — выбирают 22% опрошенных, а для решения карьерных вопросов и разбора конфликтов с другими сотрудниками ИИ применяют лишь 11%.