На выплаты жителям Кубринска направили более 24 миллионов
Жителям Кубринска Ярославской области, пострадавшим в результате пожара и взрывов на заводе пиротехники, перечислили по заявлениям более 8 млн руб. Еще свыше 16 млн руб. направили на материальную поддержку близких погибших. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Параллельно продолжается восстановление поврежденного жилья. Сейчас ремонтируют семь многоквартирных домов на улицах Петрова и Парковой. На объекты доставили необходимые материалы, рабочие ремонтируют крыши, устанавливают окна и красят фасады. Для предотвращения заливов квартир организовано круглосуточное дежурство специальной бригады. На каждом доме разместили информационные стенды со сроками завершения работ.
Пожар с детонацией пиротехники произошел 28 сентября на предприятии ООО «Салют-Юг» в Кубринске. В результате погибли 14 человек, еще одна женщина была госпитализирована. Взрывная волна повредила жилые дома.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что жители подали более 400 заявлений на выплаты. По данным региональных властей на 8 октября, компенсации за поврежденное имущество получили 383 человека. Власти также сообщали о восстановительных работах в пострадавших домах.