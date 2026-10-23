На выплаты жителям Кубринска направили более 24 миллионов

Жителям Кубринска Ярославской области, пострадавшим в результате пожара и взрывов на заводе пиротехники, перечислили по заявлениям более 8 млн руб. Еще свыше 16 млн руб. направили на материальную поддержку близких погибших. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.