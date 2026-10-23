Небольшое потепление ожидается в Свердловской области на выходных
На Среднем Урале с субботы начнется потепление. Причиной станет продвижение теплых воздушных масс с запада и юго-запада, которые придут благодаря антициклону Gerhard, следует из прогноза Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».
В пятницу центр антициклона находится над Южным Уралом. Система достигла фазы максимального развития, что характеризуется малоподвижностью и прогревом на различных высотах. Холодный воздух при этом смещается на восток. Свердловская область расположена к северу от ядра антициклона. Это обеспечивает поступление тепла в регион. Воздух преимущественно сухой, что исключает формирование сильной облачности и позволит воздуху существенно прогреваться в дневные часы. Процесс начнется в субботу, когда высотное тепло достигнет территории области. Температуры в ночь на 24 октября ожидаются около нулевой отметки или чуть ниже нее.
Днем пятницы в Екатеринбурге ожидается +6°..+8°, ясно, без осадков, ветер юго-западный, западный, 1-6 м/с. Ночью субботы будет +1°, воскресенья — +2°, а днем на выходных температура достигнет +11°. На этих отметках она будет держаться на следующей неделе.