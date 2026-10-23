Небольшое потепление ожидается в Свердловской области на выходных

В пятницу центр антициклона находится над Южным Уралом. Система достигла фазы максимального развития, что характеризуется малоподвижностью и прогревом на различных высотах. Холодный воздух при этом смещается на восток. Свердловская область расположена к северу от ядра антициклона. Это обеспечивает поступление тепла в регион. Воздух преимущественно сухой, что исключает формирование сильной облачности и позволит воздуху существенно прогреваться в дневные часы. Процесс начнется в субботу, когда высотное тепло достигнет территории области. Температуры в ночь на 24 октября ожидаются около нулевой отметки или чуть ниже нее.