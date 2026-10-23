НМИЦ им. Мешалкина переносит часть плановых операций на начало 2027 года
Причиной назван рост числа экстренных пациентов в 2026 году
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е. Н. Мешалкина» (НМИЦ) в Новосибирске отложит часть операций плановых пациентов, которые предполагалось провести в 2026 году. Об этом говорится в ответе и. о. гендиректора НМИЦ Александра Романова на запрос «Ъ-Сибирь».
«В текущем году Центр принял больше экстренных пациентов, чем за аналогичный период прошлого года, из-за чего годовой план госпитализации только по одному из нескольких видов финансирования — ОМС — перевыполнен, и поэтому часть плановых пациентов, состояние которых стабильно, переносится на первые месяцы 2027 года»,— пояснил он. При принятии решения о переносе госпитализации каждый клинический случай рассматривается врачебной комиссией, и «при появлении показаний к безотлагательному хирургическому лечению оно будет выполнено в 2026 году».
По словам господина Романова, НМИЦ уже направил запрос в Министерство здравоохранения РФ и федеральный Фонд ОМС о дополнительных объемах помощи. «В случае выделения дополнительных объемов пациенты, которые сейчас подлежат переносу, будут оперативно вызваны и госпитализированы в 2026 году»,— отметил и. о. гендиректора.
Число запланированных к переносу операций в НМИЦ не указали. Центр специализируется на кардиохирургии, сосудистой хирургии и онкологии. Большинство операций проводят на сердце и сосудах. По данным последнего публичного отчета, размещенного на сайте НМИЦ, в 2018 году в Центре были пролечены 21,3 тыс. пациентов, выполнено более 14 тыс. вмешательств.