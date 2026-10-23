НМИЦ им. Мешалкина переносит часть плановых операций на начало 2027 года

«В текущем году Центр принял больше экстренных пациентов, чем за аналогичный период прошлого года, из-за чего годовой план госпитализации только по одному из нескольких видов финансирования — ОМС — перевыполнен, и поэтому часть плановых пациентов, состояние которых стабильно, переносится на первые месяцы 2027 года»,— пояснил он. При принятии решения о переносе госпитализации каждый клинический случай рассматривается врачебной комиссией, и «при появлении показаний к безотлагательному хирургическому лечению оно будет выполнено в 2026 году».