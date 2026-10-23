Главные новости к утру 23 октября
Трамп: доступ Украины к Starshield восстановлен
Президент России Владимир Путин назвал неуместными слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев утратит контроль над 25% территорий. «Это территория исторической России»,— сказал он.
Утверждения о том, что Россия представляет военную угрозу для Европы, — это «политическая шизофрения», заявил президент Владимир Путин. По его словам, воевать с Россией не хотят и сами жители ЕС.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что конфликты России и Украины, а также США и Ирана близки к завершению. «Я урегулировал восемь войн, которые уже шли или вот-вот могли начаться… Думаю, мы близки к завершению еще двух»,— сказал он.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг слова о том, что Россия «вертит президентом Дональдом Трампом как хочет». Ранее такой комментарий сделал сенатор-республиканец Том Тиллис.
В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,0. Как минимум 16 человек погибли, еще 32 пострадали. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км в 183 км от города Нагчу.
Полиция Парижа продлила комендантский час в нескольких районах города до понедельника. Мера касается как на совершеннолетних, так и несовершеннолетних.
Министерство юстиции США сегодня заключило сделку с бывшим звукооператором Эминема Джозефом Стренджем, которому в прошлом году предъявили обвинение в краже и распространении неизданных треков американского рэпера. Он работал у рэпера с 2007 по 2021 год в студии в Мичигане.