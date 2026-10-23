Трамп заявил о скором окончании двух войн
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще две войны близки к завершению, включая конфликт России и Украины. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в штате Айова.
«Я урегулировал восемь войн, которые уже шли или вот-вот могли начаться… Думаю, мы близки к завершению еще двух. Полагаю, конфликт между Россией и Украиной приближается к этой стадии»,— сказал господин Трамп (цитата по CNN).
Американский президент добавил, что война с Ираном также близка к завершению. По его словам, для него не имеет значения, как именно она закончится. «Но так или иначе это произойдет очень скоро, и цены на бензин и нефть рухнут»,— добавил он.