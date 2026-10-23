Бюджет согласия
В Ленобласти прошли нулевые чтения главного финансового документа региона на следующий год
Проект областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов прошел депутатские (нулевые) чтения. Доходная часть бюджета спланирована на уровне 289 млрд рублей, расходная — 300,9 млрд. Основными факторами, влияющими на формирование сложного финансового плана на следующий год, по словам презентовавшего проект бюджета первого вице-губернатора — председателя комитета финансов Ленобласти Романа Маркова, стали геополитическая обстановка, поручение президента РФ о снижении дефицита консолидированных региональных бюджетов в два раза и пересмотр налоговых льгот. Вопросы депутатов традиционно касались дорог, сферы водоснабжения и водоотведения, культуры.
Планируется, что налоговые и неналоговые поступления в бюджет Ленинградской области следующего года составят 267,9 млрд рублей, а безвозмездные — 21,1 млрд. Дефицит планируемого бюджета в размере 11,9 млрд составляет 4,4% к предполагаемым доходам. По предварительной оценке, текущий год, поправки в который депутаты рассмотрят 28 октября, регион завершит с доходной частью бюджета в 286,7 млрд рублей и расходной — 300,6 млрд (дефицит 13,9 млрд, или 5,2% к доходам). Ожидается, что в 2028 году доходы Ленобласти достигнут 297,7 млрд рублей, а в 2029 году — 292,7 млрд. Расходная часть в 2028 году запланирована на уровне 304,1 млрд рублей, в 2029 году — 299,1 млрд. Консолидированный бюджет региона в следующем году спрогнозирован на уровне 370,5 млрд рублей (против 364,6 млрд в 2026-м), в 2028 году — в пределах 384 млрд, в 2029 году — 384,2 млрд. Прогнозные показатели расходной части консолидированного бюджета составляют 385,7 млрд в 2027 году, 392,2 и 391,7 млрд — в 2028 и 2028 годах, соответственно.
На решения по формированию бюджета, как выразился первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, оказывают давление несколько факторов. Это поручение президента РФ снизить дефицит консолидированных региональных бюджетов вдвое в 2026 году и еще в два раза к уровню текущего года к 2029 году. Еще одним немаловажным фактором господин Марков назвал совершенствование налоговой политики. «У нас накопилось много неэффективных налоговых льгот,— сказал первый вице-губернатор.— Мы не справимся, если не подкорректируем наш доходный потенциал».
В частности, финансовый блок областного правительства предлагает пересмотреть транспортный налог и уравнять условия для всех категорий плательщиков, установив единую льготную мощность транспортного средства 150 л. с., и отмену льгот для отдельных категорий плательщиков. По действующему областному законодательству 150 л. с. — это граница льготы для отдельных групп населения: инвалидов, пенсионеров, родителей детей-инвалидов. В части налога на имущество организаций рассматривается возможность расширить перечень объектов, облагаемых налогом от кадастровой стоимости. Пересмотреть ставки налогообложения власти Ленобласти планируют также в сфере НДФЛ, патентной и упрощенной системах налогообложения, оценивая эффект от введения этих мер в 11,9 млрд рублей дополнительного дохода в казну региона.
Согласно проекту бюджета, 66,3 млрд рублей в следующем году запланировано на сферу образования, 58,4 млрд — на социальную поддержку, 38,5 млрд — на здравоохранение. Дорожная отрасль получит из регионального бюджета ориентировочно 31,9 млрд рублей, 20,2 млрд — сфера ТЭК и ЖКХ.
После доклада Роману Маркову предстояло ответить на вопросы депутатов. Бывший вице-губернатор Ленинградской области по вопросам развития и сохранения культурного наследия — председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, а ныне депутат ЗакС Ленобласти от партии «Единая Россия» Владимир Цой не спросил, а попросил господина Маркова повнимательнее посмотреть на сокращение софинансирования из регионального бюджета сферы культуры. «Не все муниципалитеты потянут (самостоятельное финансирование), что приведет к вымыванию кадров из этой сферы»,— выразил обеспокоенность парламентарий.
Депутат Андрей Гардашников поднял вопрос недофинансирования дорожного ремонта. В проекте бюджета запланировано обновление 174 км дорог (на их ремонт и капремонт в проекте заложено 10,5 млрд рублей), хотя, по мнению депутата и нормативным требованиям, региону с 6 тыс. км дорог каждые десять лет нужно ремонтировать 600 км дорог. Кроме этого, господин Гардашников поинтересовался, будут ли заранее выделены средства на то, чтобы к 2030 году областное правительство выполнило свой план — перевести все муниципальные дороги на региональный уровень. Первый вице-губернатор ответил, что решение о передаче муниципальных дорог бюджету региона не принято. Для этого необходимо наделение правительства области определенными полномочиями в рамках муниципальной реформы.
Михаил Коломыцев, председатель постоянной комиссии ЗакС Ленобласти по ЖКХ и ТЭК, напомнил о проблеме обновления инфраструктуры водоснабжения и водоотведения и спросил про динамику софинансирования областного «Водоканала», испытывающего трудности из-за низких тарифов на водоснабжение, которые не приближают организацию к приемлемому уровню самоокупаемости. Господин Марков сообщил, что в настоящее время рассматривается бизнес-план «Леноблводоканала» до 2030 года, в котором предусмотрено повышение тарифов. «Работа по экономически обоснованному тарифу ведется, предусматриваются субсидии на межтарифную разницу и точечно прорабатываем субсидии на конкретные инвестиционные проекты»,— ответил руководитель финансового блока регионального правительства.
«Стратегически все понятно. У нас будет очень непростой бюджет, слушания по нему, потому что объективные обстоятельства мы с вами изменить не можем. Нам нужно пользоваться здравым смыслом и прийти к консенсусу, чтобы помочь финансистам сформировать бюджет согласия»,— подвел итоги слушаний председатель областного парламента Сергей Бебенин. Первое чтение проекта бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов намечено на 12 ноября.