Бюджет согласия

Планируется, что налоговые и неналоговые поступления в бюджет Ленинградской области следующего года составят 267,9 млрд рублей, а безвозмездные — 21,1 млрд. Дефицит планируемого бюджета в размере 11,9 млрд составляет 4,4% к предполагаемым доходам. По предварительной оценке, текущий год, поправки в который депутаты рассмотрят 28 октября, регион завершит с доходной частью бюджета в 286,7 млрд рублей и расходной — 300,6 млрд (дефицит 13,9 млрд, или 5,2% к доходам). Ожидается, что в 2028 году доходы Ленобласти достигнут 297,7 млрд рублей, а в 2029 году — 292,7 млрд. Расходная часть в 2028 году запланирована на уровне 304,1 млрд рублей, в 2029 году — 299,1 млрд. Консолидированный бюджет региона в следующем году спрогнозирован на уровне 370,5 млрд рублей (против 364,6 млрд в 2026-м), в 2028 году — в пределах 384 млрд, в 2029 году — 384,2 млрд. Прогнозные показатели расходной части консолидированного бюджета составляют 385,7 млрд в 2027 году, 392,2 и 391,7 млрд — в 2028 и 2028 годах, соответственно.