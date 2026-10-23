«Шоу воды, огня и света», «Офицеры» и юбилеи Игоря Бутмана и театра-фестиваля «Балтийский дом»
Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге с 23 октября по 1 ноября
Балет, музыка в особняке и во дворцах, классика и джаз, кино и танцы, концерты, спектакли и театр кошек, цирк и «живая мумия»: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».
23 октября в «Ледовом Дворце» состоится премьера: Ани Лорак представит свое новое масштабное шоу «Аура». После легендарных шоу «Каролина» и «Дива», каждая из которых переписала историю отечественного шоу-бизнеса, Ани Лорак представляет шоу, где музыка, театр и технологии соединяются в одно целое — в живую пульсирующую ауру искусства.
23 октября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина прозвучат «Кружева барокко». На сцене — камерный оркестр «Итальянское каприччио» под руководством дирижера Кристиана Делизо и солисты, лауреаты международных конкурсов: сопрано Марина Зятькова и флейтистка Елена Васильева. Программа включает самые известные произведения европейского барочного репертуара, от Четвертого Бранденбургского концерта и «Арии на струне соль» Баха, сочинений Перселла и Генделя, до знаменитого «Канона» Пахельбеля. Вечер продолжится музыкой эпохи барокко из итальянского репертуара, от произведений Бенедетто Марчелло, Перголези и знаменитого «Адажио» Альбинони до редкого исполнения концерта «Весна» Вивальди, где партию солирующей скрипки заменит флейта.
В этот же день, 23 октября, в рамках цикла лекций Тамары Карюк «Эпоха Фаберже: искусство модерна в России и за рубежом» в Музее Фаберже пройдет лекция «В поисках национального стиля: Скандинавия и Финляндия». Лекция познакомит слушателей с декоративно-прикладным искусством Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии рубежа XIX–XX веков. Обращение к прошлому здесь становится не столько попыткой возродить исторические формы, сколько способом создания современного искусства, основанного на переосмыслении национальной традиции. Среди героев встречи — Аксели Галлен-Каллела, Элиель Сааринен, Герхард Мунте, Фрида Хансен, Торвальд Биндесбелль, Карл и Карин Ларссон и другие мастера, чьи эксперименты во многом предвосхитили уникальный путь скандинавского дизайна.
24 октября на сцене Эрмитажного театра исполняют «Лебединое озеро». Этот балет считается одним из самых популярных и известных спектаклей во всем мире, а белый лебедь уже не первое столетие является самым знаменитым символом русского балета. Театр-постановщик: Санкт-Петербургский театр балета им. П. И. Чайковского (художественный руководитель — Елизавета Меньшикова) в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра.
На античные каникулы ждет ребят музей-макет «ЭПОХИ». В программе — интерактивные экскурсии, квесты, квизы и творческие мастер-классы. 24 и 29 октября пройдет «Экспедиция к берегам Нила» — тематическая программа с творческим заданием; 25 и 28 октября — интерактивное путешествие с мастер-классом по письму на папирусе «Загадки Древнего Египта»; 26 октября — интерактивное путешествие с квизом «Древний Египет: путешествие во времени»; 27 октября — квест-экскурсия «Тайна Долины царей»; 30 октября — программа по мифам и легендам Древней Греции с мастер-классом по изготовлению марионетки Геракла «Легенды Эллады»; 31 октября — тематическая программа с мастер-классом по изготовлению мумии «Мумия! Она живая!»; 1 ноября — тематическая программа с мастер-классом по письму на папирусе «Египтомания».
В год трагической исторической даты — 85-летия начала Великой Отечественной войны — Петербургская филармония при участии Новосибирской филармонии и Союза музеев России проведет «полифонический» проект «Отзвук Ленинграда», посвященный 85-летию эвакуации ленинградских учреждений культуры в Новосибирск. 24 октября на сайтах Филармонии и петербургских музеев — участников проекта, в числе которых музеи-заповедники «Петергоф» и «Царское Село», Всероссийский музей А. С. Пушкина и многие другие,— будет опубликована виртуальная выставка с изображениями знаковых экспонатов, отправившихся в эвакуацию из Ленинграда в Новосибирск 85 лет назад.
В этот же день в Большом зале филармонии пройдут круглый стол, тематика докладов которого охватит всю географию эвакуации из Ленинграда, от Урала, Сибири и Поволжья до Узбекской ССР и Казахской ССР; презентация коллективной монографии «Отзвук Ленинграда. Филармония в Сибири. 1941–1944 гг.», концерт Новосибирского академического симфонического оркестра, импульсом к созданию которого стало пребывание оркестра Ленинградской филармонии в эвакуации. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса оркестр исполнит сочинения Стравинского, Рахманинова и Губайдулиной, солист — всемирно известный скрипач Вадим Репин.
24 октября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина будет звучать «Аве Мария». Музыкальный театр обращается к вечному образу Девы Марии — символу непогрешимости и искренней веры, воспетому творцами всех эпох. Программа объединит почти два десятка музыкальных посвящений Мадонне разных столетий и стилей. В Концертном зале на Английской набережной прозвучат сочинения Баха, Моцарта, Гуно, Керубини, Доницетти, Шуберта, Мендельсона, Верди, Рахманинова, Листа и других композиторов. Солисты театра Назия Аминева, Анна Викулина, Елизавета Михайлова, Анастасия Чудопалова, Анастасия Самарина, Ольга Ширяева представят как классические интерпретации гимна «Аве Мария», так и редко исполняемые музыкальные оды Мадонне. Партия фортепиано — Ирина Теплякова. Партия органа — Аида Глухова. В концерте принимает участие хор Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина под руководством главного хормейстера Льва Дунаева: в ноябре 2026 года коллектив отметит свое десятилетие.
24 октября «Русские музыкальные сезоны» приглашают на Музыкальный салон в особняке Кшесинской. В атмосфере светского салона прозвучит классическая музыка, созвучная художественному миру Бенуа: от образов до изысканной театральности и мотивов, вдохновленных его творчеством. Слушателей ждет музыкальное путешествие по художественному миру начала XX века через неожиданные ассоциации и музыку эпохи, вдохновленные Бенуа и композитором Черепниным.
С 24 октября в «Лахта-холле» начинается «Шоу воды, огня и света», которое объединяет зрелищные цирковые жанры, современные постановочные решения и артистов международного уровня. В программе — акробатика, жонглирование, иллюзия, колесо смелости, воздушные номера, дрессированные животные и, конечно, клоунада. Все второе отделение программы занимает большой иллюзионный аттракцион «СОКОЛ» под руководством Алексея Сокола — иллюзиониста в четвертом поколении.
24 октября на сцене театра Академии танца Бориса Эйфмана состоится премьера танцевального шоу «Ушастые истории. Хранители света». Это продолжение, а точнее приквел полюбившегося петербургской публике новогоднего балетного проекта «Ушастые истории. Похищенное рождество». Шоу, созданное хореографом Святославом Мельниковым, с участием более 70 детей-артистов и молодых танцовщиков, победителей международных конкурсов и фестивалей, в течение нескольких лет занимало первые строчки в рейтингах детских новогодних представлений. Оно входит в число лучших балетов для детей в Петербурге наравне с прославленными классическими постановками. Спектакль пройдет и 25 октября.
25 октября на «Газпром Арене» «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо». В этот вечер перед стартовым свистком состоится уникальное мультимедийное шоу: газон превратится в гигантский экран культовой игровой вселенной, а масштабная графика захватит все пространство арены. Откроет матч концерт Бьянки — королевы русского R&B. По традиции за два часа до матча начнется большая развлекательная программа: бесплатные интерактивные площадки, мастер-классы и аквагрим; фуд-корты с кухнями разных стран и многое другое.
25 октября в Большом зале Филармонии публика станет свидетелем грандиозного концерта, посвященного сразу двум выдающимся явлениям — бессмертной опере Джакомо Пуччини «Тоска» и блистательной Любови Казарновской. Опера «Тоска» — это не просто история любви, ревности и предательства, разворачивающаяся на фоне римских политических интриг начала XIX века. Музыка Пуччини становится отражением самых глубоких человеческих страстей.
Особую значимость этому вечеру придает выступление Любови Казарновской. Певица выступит в роли Сары Бернар. Знаменитая французская актриса стала главной музой и первопричиной появления сюжета оперы «Тоска» на сцене: драматург Викторьен Сарду написал пьесу «Тоска» специально для нее, а композитор Джакомо Пуччини загорелся идеей написать оперу после того, как увидел Бернар в этой роли.
Исполнители: солисты проекта «Молодая опера России», симфонический оркестр «Северная симфония», дирижер — Фабио Мастранджело. В программе — арии и сцены из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини.
25 октября в бард-клубе «Гнездо Глухаря» театрально-музыкальный проект «Джаз-Рассказ» сыграет «Джаз-Рассказ. Довлатов» — уникальный авторский спектакль, где текст Сергея Довлатова оживает под звуки музыки.
Автор и вдохновитель проекта — петербургский актер, лауреат конкурса «Поющая маска», номинант театральной премии «Прорыв» Кузьма Стомаченко. В его исполнении звучат тексты из книг «Чемодан» и «Наши», а также отрывки из опубликованных писем Довлатова к возлюбленной, актрисе Тамаре Уржумовой. Женскую роль исполняет актриса Анна Петросян, известная своими театральными работами, вокалистка группы «Сестра Петра». За музыкальное сопровождение отвечает LEV PIANO BAND: на саксофоне, ударных, клавишах и контрабасе играют известные петербургские музыканты. Режиссер спектакля — лауреат премии «Золотой софит», премии «Золотая маска» Александр Иванов.
25 октября в Георгиевском зале Эрмитажа в рамках музыкального фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко прозвучит Симфония № 12 Дмитрия Шостаковича «1917 год». От первой части «Революционный Петроград» до «Выстрела Авроры» и финала «Заря человечества» разворачивается настоящая музыкальная буря.
В этот же день, 25 октября, в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина пройдет концерт «Орган. Хиты». Эта программа — настоящее погружение в мир органной музыки, от барочных контрапунктов и торжественных мотивов Баха и Пахельбеля до лиричной, иногда мечтательной романтики Франка, Мендельсона и Листа. Редкие страницы Видора, Эскеша и неоклассика Циммера станут отличной возможностью услышать орган в неожиданных ракурсах, от прозрачной светлоты до насыщенной драматургии. «Орган. Хиты» не просто концерт, а путешествие по стилям и эпохам, где каждое произведение рассказывает свою историю через 1440 труб и 23 регистра 150-летнего Английского органа. За инструментом Аида Глухова — хранитель органа Концертного зала на Английской набережной, лауреат всероссийских и международных конкурсов.
РОСФОТО представляет выставку «Туманные картины Трансвааля». Проект продолжает исследование по истории появления цвета в фотографии. В экспозиции — 48 уникальных диапозитивов на стекле конца XIX века, раскрашенных вручную, а также несколько черно-белых негативов. Автор большинства изображений — подполковник российской императорской армии и доброволец бурской армии во 2-й Англо-бурской войне (1899–1902) Евгений Яковлевич Максимов. В марте 1902 года раскрашенные им диапозитивы демонстрировались публике в Петербурге, в Народном доме императора Николая II, с помощью «волшебного фонаря» — раннего типа проекционных аппаратов. Сегодня, спустя более 120 лет, их снова можно увидеть в Северной столице.
25 октября Большой Петергофский дворец станет пространством особого музыкального переживания в рамках XXXIII сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». В имперских залах, где сама архитектура будто вторит высоким нотам, прозвучит программа, собранная как драгоценная коллекция: редкие образцы барокко для гобоя с оркестром и виртуозные арии. На сцене яркие мастера искусств: восходящая звезда оперной сцены Элен Егиазарян (Армения), покорившая 2026 году сцену Мариинского театра своими сольными партиями, и виртуоз Джанфранко Бортолато (Италия) — первый гобой оркестра Римской оперы. Спустя 10 лет музыкант вновь возвращается в Петербург, чтобы подарить слушателям неповторимое звучание своего инструмента. Кульминацией вечера явится первое в рамках фестиваля исполнение Концерта для скрипки и гобоя с оркестром А. Вивальди — произведение, в котором переплетаются страсть и изящество, характерные для итальянской музыкальной традиции. Вечер задуман как полное погружение в атмосферу времени: публика начнет его с экскурсии по дворцу, а завершит променадом по живописным пейзажам Нижнего парка с искрящимися фонтанами.
26 октября театру-фестивалю «Балтийский дом» исполняется 90 лет, и в этот день в нем состоится юбилейный вечер. В Кировском фойе будут звучать мелодии, отражающие разные этапы истории театра, а в выставочном фойе состоится открытие выставки «Театр Ирины Бирули», которая долгие годы была главным художником театра.
В праздничный вечер театр представит премьерный спектакль юбилейного сезона — «Собака на сене» в постановке Игоря Коняева. В ярком и динамичном спектакле по пьесе Лопе де Вега занята большая часть труппы. В главных ролях молодые звезды театра: Елена Сохацкая и Роман Дряблов.
27 октября в кинотеатре «Ленфильм» состоится специальный показ российского полнометражного драматического роуд-муви режиссера-дебютанта Даниила Меркулова «Лето будет общим». Фильм, снятый при бюджете всего в 1,5 млн рублей, вошел в основной конкурс 28-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF) — единственного в Китае и одного из престижнейших в мире кинофестивалей категории А. Мировая премьера состоялась в июне 2026 года, а билеты на показ в зале на тысячу зрителей были раскуплены всего за две минуты. Российская премьера прошла на фестивале «Горький fest», где фильм получил специальное упоминание жюри с формулировкой «За смелость петь пловцам». Европейская премьера состоялась в Италии — в основном конкурсе 22-го фестиваля Lucca Film Festival.
Однако главная новость кроется в возрасте создателей: режиссеру Даниилу Меркулову и генеральному продюсеру Мике Липману — всего по 24 года. По оценке отраслевых экспертов и СМИ, они стали дуэтом самого молодого продюсера и самого молодого режиссера за всю историю российского кино, чьи картины были отобраны в основной конкурс фестиваля категории А.
Вспомнить и напеть любимые песни, знакомые с детства, закружиться в вальсе и покачаться под ча-ча-ча, а главное — совершить неожиданный вояж по уютным дворикам Москвы и… Чикаго — такова творческая задумка ансамбля «Уральский диксиленд», который выступает 27 октября в джаз-клубе Игоря Бутмана с новой программой «Крутится, вертится шар голубой!». Основным «рассказчиком» будет любимая музыка, которая обретет новую жизнь и новое дыхание благодаря стильным аранжировкам Константина Щеглова и Валерия Сундарева.
28 октября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина состоится спектакль «Русалочка» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена с музыкой Эдварда Грига.
А 29 октября в этом же зале прозвучат «Бах и Лист. Метаморфозы». Сольный концерт представит венгерский органист Жолта Месароша — трехкратный лауреат стипендии имени Энни Фишер, музыкального руководителя того самого будапештского храма, где Ференц Лист неоднократно исполнял собственные сочинения. Вечер выстроен как перекличка двух эпох — барочной строгости и романтической исповедальности. Особый интерес представляют органные транскрипции: хоралы Баха в переложении Листа и самого Месароша, а также фрагменты листовских симфонических полотен, обретающие в органном звучании новую жизнь. В первом отделении прозвучат Прелюдия и фуга ля минор Баха, его хоральные обработки и Вариации Листа на тему баховской кантаты. Во втором — Вступление, фуга и Magnificat из «Данте-симфонии», Ave Maria и виртуозная Прелюдия и фуга на тему B-A-C-H.
29 октября в Петербургской филармонии в рамках цикла к 95-летию установки органа в Большом зале Филармонии Евгения Кривицкая, профессор Московской консерватории, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», начнет цикл лекций об истории органного искусства. Первая, «Знаменитые органы Российской империи», познакомит с известными историческими инструментами России и Европы, созданными до 1917 года: орган мастера Фридриха Ладегаста, орган Домского собора в Риге, один из самых маленьких концертных органов, находящийся ныне на территории современной Финляндии, в церкви в Фагервике, орган Большого зала Московской консерватории, орган Капеллы Санкт-Петербурга.
30 октября в Музее дизайна «Основа» открывается выставка «Полный сюр. Эффект Дали» — проект, который рассказывает не о Дали-художнике, а о Дали-продюсере, арт-директоре и бренд-менеджере собственной личности.
Знаковым объектом выставки станет керамическое панно MAE WEST. Губы-диван, нос-камин, глаза-картины, волосы-шторы: в 1930-е годы Дали разобрал лицо голливудской актрисы Мэй Уэст на части и собрал из него комнату — сюрреалистическую, обитаемую, пугающе логичную в своей абсурдности. Образ пережил несколько перерождений: с холста — в объемную скульптуру, из скульптуры — в керамику. После выпуска тиража все формы и технологии были уничтожены, повторить его стало физически невозможно. В Санкт-Петербурге зрители увидят все пять панно серии: MAE WEST, HARLEQUIN, PURIST STILL LIFE, WOMAN’S HEAD и SELF-PORTRAIT.
30 октября особняк Половцова наполнится музыкой, в которой есть место тайне, волшебству и легкой мистике. В программе Русских музыкальных сезонов — загадочные и чарующие страницы классической музыки, от мрачноватой «Ночи на Лысой горе» Мусоргского и мистического «Вальса» Сен-Санса до произведений, в которых музыка словно приоткрывает дверь в другой мир.
30 октября Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет спектакль по рассказам А.П. Чехова «Чехов. Хочется жить!». «Тексты Антона Павловича Чехова жизненно необходимы нам как лекарство от беспомощности, безнадежности и безысходности. Взгляд на самих себя через призму чеховского юмора помогает сопротивляться? глупости, грубости и душевному мраку. Именно поэтому мы начали работу над спектаклем. Он позволит зрителю вступить в откровенный и искренний диалог с Автором и поговорить о самих себе: о своих мечтах и страхах, комплексах и достоинствах, грустных и смешных судьбах, ничтожности и величии Человека и о бесконечной надежде на счастье, живущей в сердце каждого из нас»,— рассказывает о спектакле режиссер Анджей Бубень.
Заключительная лекция Тамары Карюк «Эпоха Фаберже: искусство модерна в России и за рубежом» пройдет в Музее Фаберже 30 октября. В России эпоха модерна, с одной стороны, становится частью общеевропейского художественного движения, с другой — развивается в русле поисков собственного национального стиля. На заключительной лекции цикла госпожа Карюк проанализирует, как переплетались эти две линии, поговорит о деятельности Абрамцевского художественного кружка и мастерских Талашкина, обратится к работам Михаила Врубеля, Сергея Малютина и других художников, работавших с мебелью, керамикой и текстилем. Наряду с неорусским направлением она рассмотрит проявления интернациональной стилистики модерна в русском декоративно-прикладном искусстве и особое внимание уделит ювелирному делу и уникальным произведениям фирмы Фаберже.
«Есть такая профессия — Родину защищать» — слова, живущие в культурной памяти страны уже не одно десятилетие, прозвучат на сцене в мировой премьере музыкального спектакля Санкт-Петербургского государственного Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина — «Офицеры». Постановка обращается к повести «Танкисты» знаменитого советского писателя Бориса Васильева — к одному из самых пронзительных текстов отечественной прозы о войне, чести и человеческой судьбе. Два вечера — 30 и 31 октября — на сцене Дворца искусств Ленинградской области история семьи Трофимовых развернется почти на столетие: от Гражданской войны и первых послереволюционных лет через Великую Отечественную и до наших дней.
31 октября в ДК имени Ленсовета состоится спектакль Театра кошек Куклачева «Приключения котов-чемпионов». На сцене — люди и кошки, готовящиеся к большому праздничному состязанию. Веселые тренировки, яркие флаги и дух соревнования наполняют зал, пока внезапно не происходит неожиданное: главный приз исчезает! Начинается захватывающее приключение по его поискам. Зрителей ждут трюки, смех, музыка и, конечно же, добро, которое побеждает. Ведь даже отрицательный герой сможет понять, что настоящие чудеса происходят, когда в сердце живет дружба и радость. Специальный гость — Юрий Куклачев.
31 октября и 1 ноября ДС «Юбилейный» превратится в мир волшебства и магии: братья Сафроновы покажут новое шоу «Повелители волшебства». Это масштабная постановка, в центре — авторские трюки и впечатляющие сценические решения, эксклюзивно разработанные братьями Сафроновыми.
1 ноября народный артист России, главный джазовый посол нашей страны и художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман отметит 65-летие масштабным гала-вечером на сцене БКЗ «Октябрьский» в родном Санкт-Петербурге. Поздравлять маэстро будут звезды мировой величины, ведущие российские джазмены и яркие молодые таланты Варвара Убель, Фантине, Shaman, Сергей Мазаев, Лариса Долина, Давид Голощекин, Виктор Добронравов и, конечно, Московский джазовый оркестр — «созвездие виртуозов», как называют коллектив зарубежные критики. В этот вечер на сцене встретятся сразу несколько поколений — и каждый сыграет свою ноту в честь юбиляра. Юбилейный концерт станет важным событием большого всероссийского тура, приуроченного к двум знаковым датам — 65-летию маэстро и 30-летию легендарного альбома Blues for 4.
1 ноября в петербургском клубе «Космонавт» с большим осенним концертом выступит группа «Марсель». Своим творчеством эти музыканты покорили сердца миллионов слушателей, на их счету десятки хитов, среди которых «Настроение осень», «Эта песня для тебя», «Предубеждение и гордость», «Не отдам», «Сколько бы», «Туда где», «Полетели в небеса», «Здравствуй, мам» и другие. С каждым годом этот перечень пополняется новыми композициями. Осенний концерт «Марсель» в Петербурге уже много лет остается доброй традицией, и в этом году в программе прозвучит и новая композиция «Мира мало», которую музыканты записали совсем недавно.