«Шоу воды, огня и света», «Офицеры» и юбилеи Игоря Бутмана и театра-фестиваля «Балтийский дом»

25 октября Большой Петергофский дворец станет пространством особого музыкального переживания в рамках XXXIII сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». В имперских залах, где сама архитектура будто вторит высоким нотам, прозвучит программа, собранная как драгоценная коллекция: редкие образцы барокко для гобоя с оркестром и виртуозные арии. На сцене яркие мастера искусств: восходящая звезда оперной сцены Элен Егиазарян (Армения), покорившая 2026 году сцену Мариинского театра своими сольными партиями, и виртуоз Джанфранко Бортолато (Италия) — первый гобой оркестра Римской оперы. Спустя 10 лет музыкант вновь возвращается в Петербург, чтобы подарить слушателям неповторимое звучание своего инструмента. Кульминацией вечера явится первое в рамках фестиваля исполнение Концерта для скрипки и гобоя с оркестром А. Вивальди — произведение, в котором переплетаются страсть и изящество, характерные для итальянской музыкальной традиции. Вечер задуман как полное погружение в атмосферу времени: публика начнет его с экскурсии по дворцу, а завершит променадом по живописным пейзажам Нижнего парка с искрящимися фонтанами.