Тамбовское УФАС включило фирму в «черный список» за провал капремонта на 74 млн

По данным Rusprofile, ООО «С-Инвест» было зарегистрировано в Рязани в июне 2006 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Управляет фирмой директор Александр (Евгеньевич) Ачалов, занимающий должность с ноября 2016-го. Единственным учредителем выступает Наталья (Игоревна) Ачалова, владеющая 100% уставного капитала в размере 20 тыс. руб. Фирма закончила 2025 год с выручкой 46 млн руб. и чистой прибылью 11 млн руб.

В настоящее время в отношении ООО «С-Инвест» открыто два исполнительных производства на 9,3 млн руб. Фирма является ответчиком в десяти арбитражных делах на общую сумму 25 млн руб. Имеются сведения о задолженностях по налогам и штрафах на сумму 6,3 млн руб. по состоянию на 1 сентября. По состоянию на 30 августа была информация об обеспечительных мерах в отношении шести объектов имущества.