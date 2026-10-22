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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Черноземье

Тамбовское УФАС включило фирму в «черный список» за провал капремонта на 74 млн

В реестр недобросовестных подрядных организаций сроком на три года было включено рязанское ООО «С-Инвест», с которым региональный Фонд капитального ремонта (ФКР) заключил шесть договоров на капремонт многоквартирных домов в Тамбове. Совокупная цена соглашений составила более 74 млн руб. Строительная фирма не исполнила обязательства в срок. Об этом 22 октября рассказали в управлении Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «С-Инвест» было зарегистрировано в Рязани в июне 2006 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Управляет фирмой директор Александр (Евгеньевич) Ачалов, занимающий должность с ноября 2016-го. Единственным учредителем выступает Наталья (Игоревна) Ачалова, владеющая 100% уставного капитала в размере 20 тыс. руб. Фирма закончила 2025 год с выручкой 46 млн руб. и чистой прибылью 11 млн руб.

В настоящее время в отношении ООО «С-Инвест» открыто два исполнительных производства на 9,3 млн руб. Фирма является ответчиком в десяти арбитражных делах на общую сумму 25 млн руб. Имеются сведения о задолженностях по налогам и штрафах на сумму 6,3 млн руб. по состоянию на 1 сентября. По состоянию на 30 августа была информация об обеспечительных мерах в отношении шести объектов имущества.

Работы по договорам с ФКР должны быть выполнены осенью 2026 года. Однако по данным УФАС, в отдельных случаях ООО «С-Инвест» даже не приступило к ремонту. В связи с этим ФКР принял решение об одностороннем расторжении договоров, а антимонопольщики усмотрели в действиях компании недобросовестное поведение.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что московское ООО «Феникс» было на три года внесено в реестр недобросовестных подрядчиков в связи с невыполнением условий договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов в городах Тамбов и Уварово. Совокупная цена контрактов составила более 67 млн руб.
Денис Данилов