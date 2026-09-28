Тамбовское УФАС внесло московскую фирму в черный список за срыв капремонта домов

ООО «Феникс» на три года внесено в реестр недобросовестных подрядчиков в связи с невыполнением условий договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов в городах Тамбов и Уварово. Совокупная цена контрактов составила более 67 млн руб. Об этом 28 сентября рассказали в управлении ФАС по Тамбовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Феникс» было зарегистрировано в ноябре 2015 года в Москве. Фирма работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С мая 2016 года компанию возглавляет генеральный директор Наталия Зеленая. Уставный капитал предприятия — 10 тыс. руб. По 50% фирмы владеют Грачья Акопян и Олег Громаков. В 2025 году выручка ООО «Феникс» составила 259,8 млн руб., увеличившись на 5,8% к уровню 2024-го (245,5 млн). Однако чистая прибыль (4,2 млн руб.) сменилась убытком в размере почти 120 млн руб. По состоянию на 15 июня 2026 года налоговыми органами были вынесены решения о частичной или полной приостановке операций по счетам фирмы. По информации сервиса «Прозрачный бизнес», на 1 сентября общая сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам составляла 193,7 млн руб. ООО «Феникс» сейчас выступает ответчиком в девяти арбитражных делах на сумму порядка 275 млн руб. В отношении компании открыто 24 исполнительных производства на 229 млн руб.

В УФАС уточнили, что в августе 2024-го и июне 2025-го между региональным Фондом капитального ремонта и ООО «Феникс» были заключены договоры на капремонт общего имущества многоквартирных домов, которые, соответственно, предусматривали завершение работ до 31 октября 2025-го (Тамбов) и 27 июня 2025-го (Уварово). В октябре 2025-го и августе 2026-го заказчиком в ходе осмотра объектов было установлено невыполнение условий соглашений, в связи с чем фонд принял решение об их одностороннем расторжении.

«Доказательств, делающих невозможным исполнение договоров, ООО "Феникс" не представило. Тамбовское УФАС усмотрело в действиях общества недобросовестное поведение»,— уточнили в ведомстве.

Денис Данилов