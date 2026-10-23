На капремонт жилья на Кубани в 2026 году предусмотрели 8,8 млрд рублей
С начала реализации программы капитального ремонта на Кубани обновили более 8 тыс. многоквартирных домов. За это время в регионе отремонтировали более 5 тыс. инженерных систем, 4,6 тыс. крыш и 2 тыс. фасадов, а также заменили почти 3 тыс. лифтов. Благодаря проведенным работам условия проживания улучшили более 750 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по реализации программы капитального ремонта.
В 2026 году в регионе планировали отремонтировать 572 многоквартирных дома и заменить 197 лифтов. На эти цели в краевом Фонде капитального ремонта предусмотрели 8,8 млрд руб. На момент совещания выполнили 83% годового плана. Работы осталось завершить в 97 многоквартирных домах, расположенных в десяти муниципалитетах.
«За время реализации программы, то есть более чем за 10 лет, мы обновили свыше 8 тысяч жилых домов — отремонтировали крыши, фасады, лифты, инженерные сети. Но и впереди у нас много работы — в программу капремонта входят более 20 тысяч объектов»,— отметил Вениамин Кондратьев.
Губернатор подчеркнул, что оставшиеся работы необходимо выполнить качественно и в срок — до наступления холодов. По его словам, около 90% жителей края исправно оплачивают взносы на капитальный ремонт, поэтому собственники должны видеть результаты использования собранных средств.
Вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун сообщил, что рисков для завершения ремонта оставшихся домов нет. Работы продолжаются, на объектах достаточно специалистов и материалов. Все запланированные мероприятия должны завершить до 1 декабря.
По словам Евгения Пергуна, в последние годы краткосрочные планы капитального ремонта выполняют без задержек, а в отдельных случаях — с опережением графика. Информация о расходовании средств, видах работ, отчетах и документации доступна жителям в социальных сетях, на официальных сайтах Фонда капитального ремонта и профильного министерства, а также в системе ГИС ЖКХ.