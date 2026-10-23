На капремонт жилья на Кубани в 2026 году предусмотрели 8,8 млрд рублей

С начала реализации программы капитального ремонта на Кубани обновили более 8 тыс. многоквартирных домов. За это время в регионе отремонтировали более 5 тыс. инженерных систем, 4,6 тыс. крыш и 2 тыс. фасадов, а также заменили почти 3 тыс. лифтов. Благодаря проведенным работам условия проживания улучшили более 750 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по реализации программы капитального ремонта.